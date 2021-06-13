Личная драма звезды «Баллады о солдате»

Всесоюзный успех кинокрасавице Жанне Прохоренко принесла роль Шуры в пронзительной военной драме «Баллада о солдате». Слава об этой картине прогремела не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. Драма Григория Чухрая получила специальный приз на Каннском кинофестивале, была отмечена несколькими призами на кинофестивале в Сан-Франциско, премией BAFTA и была представлена в номинации на «Оскар». Впереди Жанну ждали успешная карьера и глубокая личная драма. Подробнее в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Баллада о солдате» Кадр из фильма «Баллада о солдате»

В 60-е годы имя Прохоренко гремело на всю страну. Каждая новая роль Жанны превращалась в настоящее событие. Позднее актриса стала появляться на экране в ролях второго плана. В 90-е годы она и вовсе исчезла из вида. В то время отечественный кинематограф переживал не самые лучшие времена, и места для Прохоренко в нем просто не нашлось.

Со своим первым мужем кинокрасавица познакомилась еще в годы учебы во ВГИКе. Ее избранником стал кинорежиссер Евгений Васильев . В семье родилась дочь Екатерина, которая стала актрисой. В браке с Васильевым Прохоренко прожила десять лет.

Черту под их счастливой семейной жизнью подвело случайное знакомство на одном из кинофестивалей со сценаристом Артуром Макаровым . Эта встреча в корне изменила устоявшуюся жизнь Прохоренко. В тот же день между ними разгорелся бурный роман.

Актриса не хотела разрываться между двумя мужчинами и по возвращению домой сразу во всем призналась мужу. Он дал Жанне развод, но до конца своих дней продолжал ее любить. В отличие от Прохоренко, Макаров не торопился разводиться с женой. В течение года он оттягивал время. Но потом все-таки решился развестись.

Вместе они прожили пятнадцать лет. В 1995 году Макаров стал жертвой типичных бандитских разборок. В то время он занимался бизнесом, и, судя по всему, кому-то перешел дорогу. Артура нашли в подъезде его собственного дома.