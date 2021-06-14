От успеха до испанской тюрьмы: трагедия Чериченко

В знаменитом фильме Юрия Кары «Завтра была война» она сыграла одну из главных ролей – комсомолку Искру Полякову. На многие годы именно эта роль станет визитной карточкой 23-летней студентки Щукинского училища Ирины Чериченко

Фото: Кадр из фильма «Завтра была война» Кадр из фильма «Завтра была война»

Кинолента имела просто оглушительный успех. Сам автор повести, по которой был снят фильм, знаменитый писатель Борис Васильев позже поцеловал начинающей артистке руку и восторженно сказал: «Спасибо тебе. Я даже не знал, что написал такую книгу!».

Сразу после премьеры кинокартины молодая актриса получила несколько предложений от кинорежиссеров, но амплуа правильной девушки-комсомолки уже не очень привлекало Ирину. Ей хотелось играть лирические мелодрамы и даже комедийные образы. Но режиссеры настойчиво предлагали ей однотипные роли «а-ля Искра». После пятой картины она разочаровалась в кинематографе и ушла послушницей в православный монастырь, решив, что в кино у нее уже ничего не получится. А было ей всего 25 лет.

После своей первой недели в Пюхтицком монастыре Ирине даже показалось, что она готова всю свою жизнь посвятить служению вере, но прошло несколько месяцев и разум молодой активной женщины запротестовал против спокойного и смиренного образа жизни. Пробыв в роли послушницы девять месяцев, с разрешения настоятеля монастыря Отца Зиновия, она вернулась в мирскую жизнь и продолжила сниматься в кино.

Но наступили девяностые, роли предлагали редко, и такие, в которых она брезговала сниматься. Особенно после познания иноческой жизни в монастыре. Но надо было как-то зарабатывать на жизнь. И тут Ирину неожиданно пригласили в профессиональный танцевальный ансамбль «Ритмы планеты».

Дело в том, что еще в школе она серьезно занималась танцами в детской хореографической студии, в которой вместе с ней занимался один из ребят, который позже стал работать в этом танцевальном ансамбле. По его рекомендации Ирину приняли в штат, и коллектив поехал работать по контракту в Испанию.

Кадр из сериала «Анатомия убийства»

Около года она выступала на сцене небольшого испанского шоу-театра, а в свободное время подрабатывала водителем на хозяйской машине – возила двух испанских ребят, как ей казалось студентов из богатых семей, с которыми она познакомилась совершенно случайно на барселонском пляже.

Однажды, когда они втроем ужинали в придорожном ресторанчике, к ним подошли полицейские и надели на всех наручники. Оказывается, в их машине нашли спрятанными несколько килограмм кокаина, о чем Ирина даже не догадывалась. Всех арестовали и всем им светил огромный тюремный срок. Лишь от следователей она узнала, что эти ребята были крупными наркодилерами.

Надо отдать должное тем «студентам», которые сразу подтвердили следователям, а позже и в суде, что Ирина ничего не знала о запрещенных препаратах. После следственных проверок ее отпустили, она тут же поспешила покинуть Испанию и вернулась домой в Россию.

Но дома еще не кончились девяностые, работы по специальности не было, поэтому Ирина пошла работать в офис. Сначала в небольшую фирму, где она не без успеха занималась рекламой и продажей сладостей. А чуть позже ее пригласили на ответственный пост в совместное российско-бельгийское предприятие.

@icherichenko