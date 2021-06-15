Почему Тамара Семина отреклась от родственников

82-летняя актриса Тамара Семина стала гостьей программы «Пусть говорят». Звезда советского кино рассказала, насколько тяжело ей дается общение с родственниками. Актриса называет их чужими людьми, которые хотят получить в наследство ее квартиру.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Тамара Семина – знаменитая советская актриса, которая известна зрителям благодаря таким кинопроектам, как «Воскресение», «Золотой теленок», «Вечный зов», «Один из нас», «Дым отечества», «Доброта».

На втором курсе ВГИКа актриса вышла замуж за Владимира Прокофьева . И хотя актер не обрел такой же популярности в кино, как и его супруга, Тамара Петровна была всю жизнь ему верна, безумно любила и боготворила его. В начале 90-х у Владимира Николаевича случился инсульт, его парализовало, так что актрисе пришлось посвятить себя уходу за супругом.

В 2005 году любимый супруг звезды ушел из жизни, и Тамара Семина осталась совершенно одна. В браке у пары не было детей – звезде советского кино некому было помочь справиться с потерей.

Тамара Петровна на самом деле тяжело переживала смерть супруга. В день его похорон она даже напугала коллег, говорила с покойным и вела себя так, что окружающие решили, будто звезда сошла с ума. В 2021 году умерла последняя близкая родственница актрисы, сестра Галина. Тамара Семина считает, что больше родных у нее не осталось, хотя это не так.

В студии «Пусть говорят» выяснилось, что сестра ее матери Павлина Васильевна и ее дочь Тамара долго пытались связаться с 82-летней актрисой. Родственницы в последний раз были в гостях у Семиной, когда еще был жив Владимир Прокофьев. Однако после смерти супруга Тамара Петровна окончательно прервала связь с теми, кто был готов «протянуть ей руку помощи».

Оказалось, что отношения между Павлиной Васильевной и Тамарой Петровной начали портиться уже давно. Однажды начинающая актриса на первом курсе случайно встретилась с родственницей по дороге в ГУМ. Как только тетя увидела Семину, то тут же сбежала.

«Наверное, подумала, что первый курс, денег нет. Побоялась, что я денег попрошу. Я буду подыхать, но не попрошу. Всё. Вот это любовь»,

— рассказывает артистка в программе «Пусть говорят».

Когда Семина прославилась, тетя начала чаще приходить в ее дом и даже приводила туда незнакомых людей. Кроме того, женщина хотела самостоятельно распорядиться имуществом Тамары Петровны после смерти ее отца. Актриса после такого категорически не желает общаться с родственницей. Она пообещала, что не отдаст свою квартиру Павлине Васильевне в наследство.