Как Денисов спас дочь от неминуемой гибели

Александр Денисов , запомнившийся зрителям по роли Ивана Гамаюна в сериале «Государственная граница», никогда не появлялся на экранах в роли негодяев. Собственно, и в жизни он был крайне порядочным и отзывчивым человеком. В начале 90-х он, не раздумывая, бросил все и уехал в Америку, чтобы помочь выжить своей дочери. Подробнее в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала «Государственная граница» Кадр из сериала «Государственная граница»

Жена

Во время учебы в Белорусском театрально-художественном институте он познакомился с Ольгой Клебанович и упорно добивался ее руки целых шесть лет. У него было много поклонниц, но он ни на кого не обращал внимания. А Ольгу очень смущала его модельная внешность (Александр даже демонстрировал одежду на подиуме). Кроме того, у них оказались разные взгляды на художественные произведения, и они часто спорили. Однако Денисов смог найти к подход к девушке, очаровал ее маму, и в итоге они поженились.

Дети

Александр был счастлив, когда родился их с Ольгой первенец Денис. Он встречал жену с оркестром, а потом помогал смотреть за младенцем. Вскоре родилась дочь Дарья, но когда ей исполнилось десять лет ей поставили очень редкий диагноз - сфинголипидоз. Это наследственное заболевание, при котором поражаются почки, печень, селезенка, костный мозг. На тот момент в СССР было всего несколько людей с таким диагнозом, и способа излечить их не существовало.

Единственный шанс

Денисов узнал, что в Америке изобрели лекарство от этого недуга, но в производство оно еще не поступило, так как не было клинических испытаний. Как раз тогда американцы искали желающих поучаствовать в эксперименте, и Денисов ухватился за этот единственный шанс. Ему помогли оформить все необходимые документы для выезда за границу (сыграло на руку и то, что он был обладателем премии КГБ), и он взял дочь и сразу вылетел в Америку.

Жизнь в Америке

Актер не знал английский язык, у него было мало денег, и сначала он жил у знакомого. Денисов не сразу смог отыскать нужную лабораторию, а потом узнал, что иностранцев в группу добровольцев не принимают. Но ему повезло, за него замолвила слово изобретательница формулы лекарства.

Вскоре этот препарат появился в продаже, и Денисову нужно было много работать, чтобы иметь возможность его купить. Он устроился грузчиком и дезинсектором и работал без выходных. А его дочь стала выздоравливать, и спустя год, когда к ним прилетела Ольга, Даша уже обходилась без костылей. Она продолжила учиться в школе и регулярно проходила лечение. Позже она окончила ВУЗ и стала программистом, а также драматургом.