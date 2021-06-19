Роль, за которую Владимирову возненавидели

Во второй половине прошлого столетия актриса Валентина Владимирова была одной из самых узнаваемых женщин в советском кинематографе. О роли, которая сыграла с артисткой злую шутку, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Белый Бим Черное ухо» Кадр из фильма «Белый Бим Черное ухо»

На протяжении 40 лет Владимирова снималась практически без отпусков и перерывов. Всего в ее фильмографии более сотни картин, и все роли были яркие и запоминающиеся. Она начинала с небольших эпизодов, но вскоре режиссеры разглядели в ней ту самую рабоче-крестьянскую косточку, а также удивительную харизму простой русской женщины. Такой образ был одним из самых востребованных в советских фильмах, поэтому без работы она не оставалась.

Судьбоносная роль

Но одна роль в ее кинокарьере перечеркнула весь былой успех. В киноленте «Белый Бим Черное ухо» Владимирова исполнила роль злой соседки главного героя. По сюжету, именно она поспособствовала гибели пса.

Фильм имел оглушительный успех, но после его премьеры Валентина стала замечать, что с ней перестали здороваться соседи по дому. Друзья и знакомые, увидев ее на улице, переходили на другую сторону дороги и делали вид, будто не замечают актрису. Поклонники, узнав ее на улице, посылали ей вслед проклятия, называя живодеркой.

Травля

До этого выхода этой киноленты Владимирова часто проводила творческие вечера на заводах, фабриках и в колхозных клубах. Всегда ее ждали успех и овации. Но теперь, когда актриса выходила на сцену, ее встреча со зрителями начиналась с возмущенных криков и свиста. Каждый раз ей приходилось оправдываться, что в том фильме это была лишь отрицательная роль, а в жизни она очень любит животных и особенно собак.

Но, тем не менее, образ ненавистной злой тетки, которая в фильме оклеветала собаку, что привело к ее гибели, тянулся за актрисой еще несколько лет.

Выход на пенсию

В восьмидесятых, когда Валентине еще не исполнилось шестьдесят, она решила уйти из кино. С мужем Валерием они переехали на дачу, так как там было легче выживать на небольшую пенсию. Валентина с азартом занялась садом и огородом, отказываясь от всех приглашений режиссеров, и чувствовала себя вполне счастливой.

Но в 1990 году внезапно умер муж, которому было всего 66 лет. Смерть наступила от инсульта, когда он парился в бане. Для Валентины это было ударом, который она так и не смогла перенести. После смерти мужа она резко изменилась и превратилась в старуху с потухшими глазами.

Скоропостижная гибель