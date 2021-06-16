Уже через несколько лет после попадания на киноэкран Анна Чиповская быстро вошла в список самых востребованных актрис нашей страны, а затем была признана одной из красивейших женщин России. И пускай родители не верили в ее сценические успехи, пользуясь своей яркой внешностью, она сумела переубедить в этом не только своих домашних, но и понравиться ряду известных режиссеров театра и кино.
Сегодня Чиповская отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 34 года. Артистке удается из года в год сражать наповал не только поклонников, но и окружающих ее мужчин. И хоть она всеми силами старается скрыть подробности своей личной жизни, кое-что о ее романах все-таки известно. В честь праздника мы решили рассказать о яркой личной жизни звезды. Подробнее в материале «Рамблера».
Анна принадлежит к тем артисткам, которые не стремятся выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение. В таблоидах о ней можно прочесть нечасто, на тусовках и светских раутах она появляется редко. Если журналисты пытаются добиться сенсации и настойчиво выспрашивают у Ани какие-либо приватные подробности, молодая женщина уклоняется от неудобных вопросов с изяществом, достойным восхищения.
Первый бурный роман Чиповская пережила, будучи студенткой. Возлюбленным юной Ани стал певец Алексей Воробьев, больше года добивавшийся ее внимания. Такое упорство объяснялось настоящим крепким чувством молодого человека, но оно не спасло пару от разрыва. И Алексей, и Анна обладают взрывными темпераментами, не позволившими им сосуществовать вместе. После расставания о прошедшей любви свидетельствуют клипы на песни Воробьева «Бам-Бам» и «Новая русская Калинка»: в них снялась Анна.
В 2013 году начались отношения Чиповской с Даниилом Сергеевым. Мужчина был довольно солиден – работал креативным директором столичного рекламного агентства «Firma», ранее был женат и имел сына по имени Маркус от бывшей жены. Известно, что даже мама Анны очень положительно оценивала Сергеева и была бы рада видеть его своим зятем.
Впрочем, до женитьбы так и не дошло из-за типичной в таких случаях причины: Даниил не мог смириться с профессией своей возлюбленной. Он оказался настоящим собственником и не желал, чтобы его женщина долго отсутствовала на съемках, да еще и в компании мужчин, с которыми играет в любовных сценах. Чиповская и Сергеев расстались, а сама артистка заявила, что рядом с ней нет места скучным мужчинам, не умеющим мыслить свободно. Правда, ни о каких иных требованиях к избраннику женщина тогда не сказала.
В различных интервью Анна признавалась, что не придерживается традиционных семейных ценностей и себя ни в коем случае не видит хранительницей домашнего очага. Даже в детские годы она не грезила о свадьбе, принце на белом коне и семье, как «на картинке». Впоследствии девушка только укрепилась во мнении, что сидеть дома с детьми не для нее, а сам институт брака не имеет смысла. Мечтами Ани остаются дальние страны и занимательные путешествия.
Такие взгляды разделяет и Дмитрий Ендальцев – новый возлюбленный Чиповской. В мелодраматической комедии «Гороскоп на удачу» они сыграли пару влюбленных, и экранное чувство очень быстро перешло в реальную жизнь. Примечательно, что Ендальцев давно испытывал симпатию к Анне, но тогда она была с Даниилом Сергеевым. И только когда те отношения окончательно разрушились, Дмитрий начал осторожно проявлять свои чувства.
Связь двух артистов так тщательно скрывалась от общественности, что пресса узнала о ней только благодаря друзьям Чиповской, однажды проговорившимся представителю СМИ. И даже после этого молодые люди не стали открыто выражать свои чувства. Их любовь – не для чужих глаз, на публике они держатся исключительно как друзья. Даже на премьере их другой общей картины, комедии «Блокбастер», Анна и Дмитрий изображали не более чем приятелей.