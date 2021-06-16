Уже через несколько лет после попадания на киноэкран Анна Чиповская быстро вошла в список самых востребованных актрис нашей страны, а затем была признана одной из красивейших женщин России. И пускай родители не верили в ее сценические успехи, пользуясь своей яркой внешностью, она сумела переубедить в этом не только своих домашних, но и понравиться ряду известных режиссеров театра и кино.

Сегодня Чиповская отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 34 года. Артистке удается из года в год сражать наповал не только поклонников, но и окружающих ее мужчин. И хоть она всеми силами старается скрыть подробности своей личной жизни, кое-что о ее романах все-таки известно. В честь праздника мы решили рассказать о яркой личной жизни звезды. Подробнее в материале «Рамблера».

Анна принадлежит к тем артисткам, которые не стремятся выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение. В таблоидах о ней можно прочесть нечасто, на тусовках и светских раутах она появляется редко. Если журналисты пытаются добиться сенсации и настойчиво выспрашивают у Ани какие-либо приватные подробности, молодая женщина уклоняется от неудобных вопросов с изяществом, достойным восхищения.

Первый бурный роман Чиповская пережила, будучи студенткой. Возлюбленным юной Ани стал певец Алексей Воробьев , больше года добивавшийся ее внимания. Такое упорство объяснялось настоящим крепким чувством молодого человека, но оно не спасло пару от разрыва. И Алексей, и Анна обладают взрывными темпераментами, не позволившими им сосуществовать вместе. После расставания о прошедшей любви свидетельствуют клипы на песни Воробьева «Бам-Бам» и «Новая русская Калинка»: в них снялась Анна.

В 2013 году начались отношения Чиповской с Даниилом Сергеевым . Мужчина был довольно солиден – работал креативным директором столичного рекламного агентства «Firma», ранее был женат и имел сына по имени Маркус от бывшей жены. Известно, что даже мама Анны очень положительно оценивала Сергеева и была бы рада видеть его своим зятем.

Впрочем, до женитьбы так и не дошло из-за типичной в таких случаях причины: Даниил не мог смириться с профессией своей возлюбленной. Он оказался настоящим собственником и не желал, чтобы его женщина долго отсутствовала на съемках, да еще и в компании мужчин, с которыми играет в любовных сценах. Чиповская и Сергеев расстались, а сама артистка заявила, что рядом с ней нет места скучным мужчинам, не умеющим мыслить свободно. Правда, ни о каких иных требованиях к избраннику женщина тогда не сказала.

В различных интервью Анна признавалась, что не придерживается традиционных семейных ценностей и себя ни в коем случае не видит хранительницей домашнего очага. Даже в детские годы она не грезила о свадьбе, принце на белом коне и семье, как «на картинке». Впоследствии девушка только укрепилась во мнении, что сидеть дома с детьми не для нее, а сам институт брака не имеет смысла. Мечтами Ани остаются дальние страны и занимательные путешествия.

Такие взгляды разделяет и Дмитрий Ендальцев – новый возлюбленный Чиповской. В мелодраматической комедии «Гороскоп на удачу» они сыграли пару влюбленных, и экранное чувство очень быстро перешло в реальную жизнь. Примечательно, что Ендальцев давно испытывал симпатию к Анне, но тогда она была с Даниилом Сергеевым. И только когда те отношения окончательно разрушились, Дмитрий начал осторожно проявлять свои чувства.