Как изменилась эмигрировавшая в США актриса Колкунова

Советские зрители запомнили актрису Александру Колкунову по таким фильмам как «Ермак», «Ночные забавы», «Танцы на крыше», «Мужские портреты» и т.д. Почти во всех этих картинах она появлялась обнаженной, создавала яркие образы, именно поэтому ее называли актрисой без комплексов.

Вероятнее всего, за этой обнаженностью мало кто замечал актерский талант и способности Колкуновой. Эти данные Александра унаследовала от своих родителей М. Колкунова и Е. Кайранской, театральных актеров. Также изюминкой актрисы стал ее модельный прищур и запоминающийся тембр.

Популярность этой эффектной блондинки пришлась на 80-90-е. От режиссеров не было отбоя, предложения поступали одно за другим, и казалось, что так будет продолжаться всю жизнь, а коллеги были уверены, что эффектную красавицу ждет в будущем невероятный успех в кинематографе. Скорее всего, именно поэтому актриса не стала получать профессиональное образование.

Но в середине девяностых Колкунова внезапно исчезла с экранов, и еще вчерашняя звезда кино прямо на взлете карьеры перестала радовать зрителей своей работой. Последней ролью в фильмографии актрисы значится фильм «Ермак» 96-го года.

Кадр из фильма «Ермак»

В тот период стало известно, что актриса оставила родину и вслед за мужем-американцем перебралась на ПМЖ в штаты. Несмотря на то, что этот союз оказался недолгим, после развода Александра приняла решение остаться в США.

За океаном Колкунова еще дважды попытает свое счастье, в надежде выйти замуж, но и эти браки не оказались продолжительными. Известно, что Александра стала многодетной мамой, у нее три дочери.

Соцсети

Со сменой места жительства Колкунова и вовсе перестала сниматься в кино. Там она занялась бизнесом, открылась с новой стороны и на данный момент продолжает являться владелицей магических салонов. Александра лично занимается изучением экстрасенсорики, проводит сеансы, а также периодически она становится гостьей различных телешоу, передачи которых посвящены этой тематике.

В этом году звезде советского кино исполняется 52 года. В России она бывает крайне редко и, судя по всему, возвращаться навсегда на родину она не планирует, также как и возвращаться в кино.

Соцсети