Басилашвили рассказал, как избежать «халтуры» в кино

"Это глубокая и очень серьёзная роль. И то, что написано у Михаила Афанасьевича Булгакова, совершенно невозможно в одном фильме воплотить. Необходимо было понять, о чём эта роль, какова функция этого Воланда, кто он такой, зачем он сюда прибыл, почему он так себя ведёт. Это всё необходимо было понимать. Это скорее работа нравственная, но никак не физическая", — отметил артист.
«Осенний марафон» — это была очень трудная роль. Это надо было понять, это надо было оправдать. Любая роль — это всегда очень трудно, — резюмировал собеседник.