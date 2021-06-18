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Ирина Мирошниченко госпитализирована с пневмонией

Мария Грибова
1 час назад
Артистка Ирина Мирошниченко госпитализирована в Москве с вирусной пневмонией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ирина Мирошниченко госпитализирована с пневмонией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мирошниченко пожаловалась сиделке на плохое самочувствие и вместе с ней поехала в больницу на скорой помощи. У актрисы была высокая температура и сложности при дыхании.
Известно, что Мирошниченко на данный момент находится в состоянии средней тяжести.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Кузьмин госпитализирован с коронавирусом.
Актеры,Ирина Мирошниченко,
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