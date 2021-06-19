Звездные ухажеры и страшная смерть актрисы Клары Румяновой

Своих детей у Румяновой не было детей. А карьера в кино не заладилась после того, как Клара Михайловна поссорилась с гендиректором «Мосфильма» Иваном Пырьевым и на долгие годы попала в «черный список артистов». Раскритиковала его сценарий фильма «Испытание верности».

Досье Клара Румянова родилась в 1929 году в Санкт-Петербурге. Знак зодиака – Стрелец. Родители: Михаил Михайлович, полковой комиссар; Анна Петровна, заведующая детским садом. Прозвища: «Королева мультфильма», «Заяц с голубыми глазами» Рост - 155 см. Умерла в 2004-м в Москве. Тайна имени

По инициативе отца назвали в честь революционерки Клары Цеткин

- Он свято верил в идеалы революции, - рассказывала актриса. - Портрет Цеткин висел у меня над кроватью. А я все время мечтала сменить имя.

Детство

Дружила только с мальчиками. Обожала петь. У нее был очень низкий голос, как у мужчины. Родные предрекали карьеру оперной певицы. Но, окончив школу в 15 лет, Клара твердо решила стать актрисой и повторить успех Любови Орловой . К этому же времени Румянова обрела свой уникальный высокий голос: сильно простудилась и не могла говорить несколько месяцев.

Первая любовь

В 16 лет, забеременев, вышла замуж за такого же «зеленого» юношу-пианиста. Через три месяца брака Клара собралась уезжать в Москву, чтобы поступать «на артистку». Супруг взбунтовался. Румянова подала на развод и сделала роковой аборт, прибегнув к услугам бабки-повитухи. Больше забеременеть не получалось.

На первом курсе ВГИКа от нее потерял голову Николай Рыбников . Часами сидел на лавке под ее окнами.

- Как он мог так долго просиживать штаны? - обронила как-то актриса. - Конечно, я никогда не стану встречаться с таким дураком.

Однажды Рыбников купил ей золотые часы, потратив всю свою стипендию и заняв денег у друзей. Но Румянова подарок не приняла и отвесила воздыхателю пощечину. Николай выкинул часы в окно, а потом несколько месяцев сидел на одной гречке, чтобы вернуть долги. Спустя годы, прознав про эпизод с часами, режиссер Юрий Чулюкин вставит его в свой фильм «Девчата». А Николай, оставив попытки добиться Кларочку, женится на Алле Ларионовой и проживет с ней до смерти.

Дела семейные

В начале 60-х снова вышла замуж за режиссера и актера Анатолия Чемодурова . Он дружил с Сергеем Бондарчуком и упросил его взять супругу на роль в фильме «Война и мир». Но Румянова слишком высокомерно вела себя с другими членами съемочной группы, а потом и вовсе нагрубила Бондарчуку. Тот снял ее с роли. Брак же с Чемодуровым распался в 1973-м. Анатолий оказался запойным и страшно избивал жену. Несколько раз к ним приезжала милиция. А когда Чемодуров стал продавать вещи из дома, Румянова ушла, оставив ему кооперативную квартиру, мебель и автомобиль.

Последний вздох

- В начале 90-х жизнь стала уходить от меня, - жаловалась незадолго до смерти Румянова. - Сначала у нас отняли Театр киноактера, я потеряла возможность выходить на сцену. Затем закрыли «Союзмультфильм» - я лишилась и трона, и королевства, ведь в отечественной мультипликации я была первой Потом умерла мама, и я потеряла плечо, в которое могла поплакать. Стало так тоскливо, что всерьез помышляла о самоубийстве. Вообразите: я никому не нужна, даже старые подруги - Мордюкова, Носова, Самойлова, Ладынина - перестали звонить, хотя и им тоже одиноко

У Клары Михайловны был рак груди и слабое сердце. Одинокая, больная и безработная она с трудом находила деньги на лекарства и почти не выходила из дома. Ухаживали за актрисой сиделки-монахини. Она не смотрела телевизор, не слушала радио, не читала газет - просто лежала на диване. А на недоуменные вопросы соседки Иветты Иннокентьевны отвечала: «Нет смысла Зачем жить?»

За четыре дня до смерти Румянова ночью встала с постели, упала и пролежала на холодном полу до утра, пока не пришла сиделка. Так артистка заработала пневмонию, и это отняло у нее последние силы