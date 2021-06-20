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Названа причина смерти актера «Убойной силы» Андрея Егорова

Анна Арсеньева
4 часа назад
Заслуженный артист России, актер Андрей Егоров умер в результате острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает "Российская газета".
Названа причина смерти актера «Убойной силы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Андрей Егоров скончался 17 июня на 52 году жизни. Как пишет издание, признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Актер сыграл в сериалах "Убойная сила", "Оптимисты", "Дальнобойщики" и многих других проектах. Также Егоров исполнил более 20 ролей в Театре армии.
Ранее "Рамблер" сообщал, что скончался актер Андрей Егоров.
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