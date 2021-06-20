Названа причина смерти актера «Убойной силы»

Андрей Егоров скончался 17 июня на 52 году жизни. Как пишет издание, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Актер сыграл в сериалах "Убойная сила", "Оптимисты", "Дальнобойщики" и многих других проектах. Также Егоров исполнил более 20 ролей в Театре армии.