Всего Лина Бракните снялась в шести фильмах, ей прочили блестящую карьеру актрисы, но после окончания школы Лина решила оставить кино.
Свое решение Бракните объяснила тем, что просто пресытилась этой профессией. Она была рада, что, получив аттестат, может сама принимать решение, чем ей заниматься. Лине хотелось быть ближе к семье, она устала от разъездов, поэтому не стала поступать во ВГИК (хотя признавалась, что мысль такая у нее все же была), а подала документы в Вильнюсский университет на исторический факультет.
Более двадцати лет Бракните проработала в библиотеке Института истории АН Литвы, вышла замуж за известного литовского фотографа Раймонда Пакниса, родила дочь, которую назвала Викторией — в честь героини, которую она сыграла в своем самом первом фильме.