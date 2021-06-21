Свое решение Бракните объяснила тем, что просто пресытилась этой профессией. Она была рада, что, получив аттестат, может сама принимать решение, чем ей заниматься. Лине хотелось быть ближе к семье, она устала от разъездов, поэтому не стала поступать во ВГИК (хотя признавалась, что мысль такая у нее все же была), а подала документы в Вильнюсский университет на исторический факультет.