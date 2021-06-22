«Гуляла и материлась»: что западные актеры делали в РФ

Популярные актеры из разных стран стараются уехать в США, чтобы попасть в Голливуд и сниматься в известных фильмах. В Америке сосредоточена большая часть мировых знаменитостей. Однако некоторые западные актеры приезжали в Россию и жили здесь по разным причинам. "Рамблер" рассказывает, что они делали в нашей стране и как им жилось.

Элизабет Олсен

Сами Насери

Актер, известный по съемкам в фильме "Такси", приезжал в Россию и жил здесь некоторое время. Во Франции у него практически не было работы из-за буйного характера и проблем с законом. В 2017 году он переехал в Россию. Первое время он снимался только в рекламных роликах, а потом выпустил полнометражный фильм, который получил противоречивые отзывы зрителей. Насери тоже оценил ночную жизнь в Москве, но немного переусердствовал. В 2018 году он отдыхал в одном из баров на Тверской и пытался поделить микрофон с другими гостями заведения, но все закончилось дракой. Актер получил травмы, ему потребовалась операция, но он быстро восстановился. Насери все равно понравилось в России, но получать гражданство он не собирается.