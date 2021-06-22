«Гуляла и материлась»: что западные актеры делали в РФ

Популярные актеры из разных стран стараются уехать в США, чтобы попасть в Голливуд и сниматься в известных фильмах. В Америке сосредоточена большая часть мировых знаменитостей. Однако некоторые западные актеры приезжали в Россию и жили здесь по разным причинам. "Рамблер" рассказывает, что они делали в нашей стране и как им жилось.
Младшая сестра близняшек Олсен
прожила в России полгода, когда ездила учиться по обмену. Актерскому мастерству ее учили в школе-студии МХАТ. Здесь она проходила курс по пластике, танцу и движениям. Олсен рассказала, что нашла в Москве много друзей, но по-русски разговаривать так и не научилась. Она также отметила, что в России очень насыщенная культурная и ночная жизнь. В одном из популярных шоу она продемонстрировала несколько нецензурных слов, которым она научилась во время жизни в Москве и видео моментально стало вирусным.
Актер, известный по съемкам в фильме "Такси", приезжал в Россию и жил здесь некоторое время. Во Франции у него практически не было работы из-за буйного характера и проблем с законом. В 2017 году он переехал в Россию. Первое время он снимался только в рекламных роликах, а потом выпустил полнометражный фильм, который получил противоречивые отзывы зрителей. Насери тоже оценил ночную жизнь в Москве, но немного переусердствовал. В 2018 году он отдыхал в одном из баров на Тверской и пытался поделить микрофон с другими гостями заведения, но все закончилось дракой. Актер получил травмы, ему потребовалась операция, но он быстро восстановился. Насери все равно понравилось в России, но получать гражданство он не собирается.
Этого актера вы наверняка не узнаете без грима, ведь он известен по роли Волан-де-Морта. Он всегда был любителем русской классической литературы и планировал поехать в Россию. В 2013 году ему представилась такая возможность и он снялся в русском фильме "Две женщины", а в 2019 году сам стал режиссером картины о Рудольфе Нурееве
"Белый ворон". После первых съемок Файнс задержался в стране и путешествовал по России. Он побывал в Санкт-Петербурге и в Ивановской области. Ему так понравилась русская культура, что в одном из интервью он признался, что хотел бы пожить в глубинке нашей страны. Актер даже успел выучить русский язык и сказать несколько фраз журналистам.