Актер возмутился дискриминацией непривитых россиян

Артист со сцены рассказал, что не вакцинировался от коронавируса, в то время как многие его друзья уже привились.

«Это никогда не было причиной для ссор и споров. Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга», — отметил он.

Актер пожаловался, что проснулся в мире, где вакцина стала опознавательным знаком, который определяет, будет ли человек отделен от остальной части общества или же будет находиться в резервации.

«У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить?» — спросит Бероев.

Он подчеркнул, что человеческая честь и достоинства не должны приноситься в жертву общественному благу, а также призвал не допустить разделения людей на привитых и непривитых. Он сравнил произошедшее с дискриминацией евреев.

«Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью», — напомнил актер.