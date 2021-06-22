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Актер Егор Бероев возмутился дискриминацией непривитых россиян

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад
Российский актер Егор Бероев во время вручения премии «ТЭФИ-Летопись Победы» возмутился дискриминацией непривитых россиян. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.
Актер возмутился дискриминацией непривитых россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Артист со сцены рассказал, что не вакцинировался от коронавируса, в то время как многие его друзья уже привились.
«Это никогда не было причиной для ссор и споров. Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга», — отметил он.
Актер пожаловался, что проснулся в мире, где вакцина стала опознавательным знаком, который определяет, будет ли человек отделен от остальной части общества или же будет находиться в резервации.
«У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить?» — спросит Бероев.
Он подчеркнул, что человеческая честь и достоинства не должны приноситься в жертву общественному благу, а также призвал не допустить разделения людей на привитых и непривитых. Он сравнил произошедшее с дискриминацией евреев.
«Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью», — напомнил актер.
Ранее сообщалось, что с 28 июня в Москве посещать заведения общественного питания смогут люди, которые сделали прививку, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.
Актеры,Егор Бероев,РИА Ura.ru,
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