Актер возмутился дискриминацией непривитых россиян

Российский актер Егор Бероев возмутился дискриминацией непривитых россиян. Об этом он заявил во время вручения премии "ТЭФИ-Летопись Победы", сообщает Telegram-канал URA.RU.
Актер еще не вакцинировался от коронавируса, однако многие его друзья уже привиты.
"Это никогда не было причиной для ссор и споров. Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга", — сказал Бероев.
Он возмутился, что в современном мире вакцина стала опознавательным знаком, который определяет, будет ли человек отделен от остальной части общества или нет. По мнению артиста, нельзя допустить разделения людей на привитых и непривитых. Он сравнил произошедшее с дискриминацией евреев:
"Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью".