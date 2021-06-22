Актер возмутился дискриминацией непривитых россиян

Актер еще не вакцинировался от коронавируса, однако многие его друзья уже привиты.

Он возмутился, что в современном мире вакцина стала опознавательным знаком, который определяет, будет ли человек отделен от остальной части общества или нет. По мнению артиста, нельзя допустить разделения людей на привитых и непривитых. Он сравнил произошедшее с дискриминацией евреев: