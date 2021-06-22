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Актер возмутился дискриминацией непривитых россиян

Анна Арсеньева
4 часа назад
Российский актер Егор Бероев возмутился дискриминацией непривитых россиян. Об этом он заявил во время вручения премии "ТЭФИ-Летопись Победы", сообщает Telegram-канал URA.RU.
Актер еще не вакцинировался от коронавируса, однако многие его друзья уже привиты.
"Это никогда не было причиной для ссор и споров. Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга", — сказал Бероев.
Он возмутился, что в современном мире вакцина стала опознавательным знаком, который определяет, будет ли человек отделен от остальной части общества или нет. По мнению артиста, нельзя допустить разделения людей на привитых и непривитых. Он сравнил произошедшее с дискриминацией евреев:
"Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью".
Ранее "Рамблер" сообщал, что москвичи смогут получить QR-код с 25 июня.
Актеры,Видео,Егор Бероев,РИА Ura.ru,
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