Сальма Хайек рассказала о провале на кастинге «Матрицы»

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек в ходе шоу Red Table Talk рассказала о своем провале на кастинге для фильма «Матрица». Запись программы опубликована в Facebook.

Артистка, которая претендовала на роль Тринити, вспомнила, как во время проб ей сказали, что надо бежать.

«Куда? Я даже не могу пройтись по комнате без одышки», — пошутила Хайек.

Она отметила, что считает себя гибким и ловким, но при этом ленивым человеком. Кроме того, актриса добавила, что не посещает спортзал.

По ее словам, на кастинг были приглашены постановщики трюков из Азии. Артистка восхитилась тем, как выглядела на пробах другая претендентка на роль Тринити — Джада Пинкетт-Смит.

«Боже мой, она была так хороша! Она была в такой хорошей форме, она была так сосредоточена и дисциплинирована. Я посмотрела на эту женщину и подумала: "Вот кем я хочу быть, когда вырасту"», — рассказала Хайек.

В конечном итоге роль Тринити досталась Кэрри Энн Мосс. Несмотря на это, Лана и Лилли Вачовски пригласили Джаду Пинкетт-Смит сыграть капитана Ниобе.