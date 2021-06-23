Во вторник, 22 июня российский актер Егор Бероев сделал заявление о коронавирусных ограничениях на вручении премии «ТЭФИ — Летопись Победы». Он вышел на сцену в пиджаке с большой желтой звездой, похожую на те, которые нацисты заставляли носить евреев на подконтрольных властям Германии территориях в период холокоста. Артист призвал «не допустить сегрегации общества на умных и глупых, евреев и неевреев, привитых и непривитых». Бероев также объявил, что не прививался, и удивился, почему «потомки победителей» допустили ковидные запреты.