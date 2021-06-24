Неравный брак и судьба "русской Эммануэль"

Анна Назарьева дебютировала в кино в возрасте пяти лет в фильме “Огненное детство” режиссера Юрия Швырева . Эта картина стала стартом яркого творческого пути актрисы, снявшейся за все время своей карьеры в 40 фильмах. Однако стремительный взлет и востребованность сменились забвением в новом столетии. О том, как сложилась судьба актрисы и почему ее называли “русская Эммануэль”, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Приморский бульвар" Кадр из фильма "Приморский бульвар"

Кадр из фильма "Дочь командира"

Еще в школьные годы Анна Сыграла в картинах “Юность Петра”, “Дочь командира” и др. А в возрасте 15 лет впервые появилась на экране обнаженной в фильме Самсона Самсонова “Танцплощадка”. Позже за готовность обнажаться на экране ее и прозвали “русской Эммануэль”.

Замужество не помешало Назарьевой с легкостью обнажиться и в фильме “Идеальная пара”. Собственно, и не должно было помешать, ведь режиссером картины был ее супруг Александр Полынников

Кадр из фильма "Идеальная пара"

Впервые Анна встретила будущего супруга, когда ей было всего 11 лет: девочку пригласили на пробы фильма Полынникова “Просто ужас”. Роль Назарьева тогда не получила, но режиссер запомнил девочку и через четыре года утвердил ее на роль в картине “Поживем — увидим”. Во время съемок Анна влюбилась в режиссера, который был старше нее на 28 лет.

И если поначалу чувство казалось простой детской влюбленностью, то позже, когда Назарова вновь снималась у Полынникова в фильме “Приморский бульвар”, стало понятно, что все серьезно. После съемок, когда Анне исполнилось 18 лет, Назарова и Полынников поженились. Разумеется, родные Назарьевой не одобряли этот брак, считая, что из-за разницы в возрасте супруги скоро расстанутся. Но и по сей день Анна и Александр счастливы вместе.

Полынников снимал супругу почти во всех своих фильмах и даже в 1990-х Назарьева осталась довольно востребованной актрисой, хотя кинематограф в те годы переживал непростой период.

С приходом нового столетия Анна стала появляться на экране все реже, чаще снимаясь в сериалах (“Возвращение Мухтара”, “Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант”). Последней на сегодняшний день ролью Назарьевой стала работа в сериале “Крестная” (2016), режиссером которого снова был ее муж.

Кадр из сериала "Крестная"