Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Русские актеры, променявшие славу на затворничество

Александра Нечаева
2 часа назад
Многие люди мечтают о славе, свете софитов и толпах поклонников. И мало кто из знаменитых людей добровольно отказывается от этих, сопровождающих популярность, весьма лестных благ. Но все же есть те, кто по собственной воле променял светские тусовки на уединение. О них читайте в материале “Рамблера”.
Русские актеры, променявшие славу на затворничество
Фото: GloballookpressGloballookpress

Леонид Куравлев

РИА Новости
Знаменитый актер с 2012 года практически не появляется на публике. После смерти любимой супруги, с которой Куравлев прожил вместе более полувека, актер решил ограничить общение с посторонними людьми. Куравлев общается только с близкими людьми: дочерью, сыном и внуком.

Василий Степанов

Globallookpress
Высокий блондин с огромными голубыми глазами завоевал сердца поклонниц после выхода на экраны фильма Федора Бондарчука “Обитаемый остров”. Ему прочили блестящую карьеру, но, увы, снявшись еще в нескольких картинах, Василий неожиданно пропал с экранов. Степанов говорил, что разочаровался в актерской профессии. В 2017 году актер проходил лечение в психиатрической клинике, после того, как выпал из окна. После этого Василий решил прекратить всякое общение с прессой и чужими людьми. Где и как сейчас живет Степанов, неизвестно.

Татьяна Агафонова

Globallookpress
Актриса, сыгравшая в кино более 50 успешных ролей, в 1998 году переехала из Москвы в деревню под Тверь, где и живет по сей день. Поначалу Татьяна еще принимала участие в некоторых проектах, которые предлагали ей режиссеры, но с 2014 года совсем перестала появляться на экранах, предпочитая уединение и тишину деревни. на публике Агафонова практически не появляется.

Александр Михайлов

Кадр из фильма «Константин Коровин. Палитра слова»
Исполнителю одной из главных ролей в фильме Марка Захарова “Формула любви” прочили блестящую актерскую карьеру. Но роль помещика Алексея Федяшева стала последней в его фильмографии. Александр окончил Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, поет в церковном хоре, которым руководит его супруга, записывает аудиоальбомы с церковными композициями и очень редко общается с прессой.
Актеры,Обитаемый остров,Татьяна Агафонова,Василий Степанов,Леонид Куравлев,Константин Коровин,Марк Захаров,Александр Михайлов,Федор Бондарчук,РИА Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители