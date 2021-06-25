Русские актеры, променявшие славу на затворничество

Высокий блондин с огромными голубыми глазами завоевал сердца поклонниц после выхода на экраны фильма Федора Бондарчука
“Обитаемый остров”. Ему прочили блестящую карьеру, но, увы, снявшись еще в нескольких картинах, Василий
неожиданно пропал с экранов. Степанов говорил, что разочаровался в актерской профессии. В 2017 году актер проходил лечение в психиатрической клинике, после того, как выпал из окна. После этого Василий решил прекратить всякое общение с прессой и чужими людьми. Где и как сейчас живет Степанов, неизвестно.