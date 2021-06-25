Русские актеры, променявшие славу на затворничество

Многие люди мечтают о славе, свете софитов и толпах поклонников. И мало кто из знаменитых людей добровольно отказывается от этих, сопровождающих популярность, весьма лестных благ. Но все же есть те, кто по собственной воле променял светские тусовки на уединение. О них читайте в материале “Рамблера”.