Актеры СССР, с которыми не любили работать режиссеры

Творческие личности - безусловно интересные, но очень тяжелые люди в плане характера. Иногда они «докучают» и не переносят даже друг друга, поэтому нередки случаи конфликтов между артистами и, в том числе, режиссерами. «Рамблер» расскажет, кто из советских звезд кинематографа отличался вздорным нравом.

Фото: Кадр из фильма "Неуловимые мстители" Кадр из фильма "Неуловимые мстители"

Владимир Трещалов

Тот самый Сидор Лютый из «Неуловимых мстителей» в свое время считался восходящей звездой и одним из самых перспективных актеров Советского Союза. Он ругался с артистами, режиссерами, сценаристами. В один момент даже подрался с чиновником Мосфильма, за что был отстранен от кинематографа на десять лет.

Владимир Высоцкий

Поэт, актер театра и кино, человек-эпоха Владимир Высоцкий неоднократно конфликтовал с другими актерами во время съемок в фильмах. Самый известный случай - ссора с Владимиром Конкиным , партнером по фильму «Место встречи изменить нельзя». Конкин «наехал» на Высоцкого в первый же день, за то, что тот пришел на площадку позже назначенного времени.

Ирина Алферова

Ирину Алферову можно назвать музой для многих режиссеров, но далеко все деятели советского кинематографа хотели с ней работать. К примеру, роль Констанции Бонасье в «Трех мушкетерах» актриса получила благодаря влиятельным знакомым, режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич из-за этого невзлюбил актрису и общался с ней на повышенных тонах, а та в свою очередь, вела себя довольно высокомерно.

Олег Даль