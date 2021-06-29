Как Анка-пулеметчица превратилась в Фею-крестную

Известность этой актрисе принесли две не слишком большие, совершенно противоположные роли. Многие зрители даже не подозревали, что Анку-пулеметчицу из “Чапаева” и Фею-крестную из фильма “Золушка” сыграла одна и та же актриса. О том, как эпизодические роли принесли Варваре Мясниковой всесоюзную славу и почему актриса затем пропала с экранов, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Золушка" Кадр из фильма "Золушка"

Варвара Мясникова дебютировала в кино в 27 лет в фильме “Парижский сапожник”, затем сыграла еще в десятке фильмов, исполняя даже главные роли. Но настоящая слава пришла к ней лишь в 1934 году, когда на экраны вышла картина “Чапаев”, где Мясникова исполнила роль Анки-пулеметчицы.

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Надо отметить, что успеха могло и не быть, ведь пулеметчицы Анны изначально вообще не было в сценарии. Говорили, что женщина-красноармеец появилась в фильме благодаря Сталину, который поначалу забраковал отснятый материал, потребовав ввести в картину героиню-женщину. Пришлось выдумать персонаж и добавить в сюжет романтическую линию. На роль Анки и пригласили Мясникову.

Образ, который удалось создать актрисе, получился очень ярким и запоминающимся. Анка стала по-настоящему всенародной любимицей, а Мясникова получила звание Заслуженной артистки РСФСР.

Кадр из фильма "Чапаев"

До начала войны в 1937 году Варвара Мясникова исполнила главную роль в фильме “Волочаевские дни”, а в 1942 сыграла в фильме “Царицын”. И до 1947 года о ней ничего не было слышно. Зрители стали постепенно забывать актрису. А затем случилась “Золушка”.

В красавице с аристократичными манерами, какой предстала на экране Варвара Мясникова в образе Феи-крестной, мало кто узнал Анку-пулеметчицу. Актрисе удалось полностью перевоплотиться. И перевоплощение это было весьма неожиданным.

Кадр из фильма "Золушка"

Чиновников возмутили многие сцены с участием Феи-крестной, эдакой аристократки с идеальными манерами. Слишком положительный образ, не подходящий под идеологическую концепцию, такой вердикт выдвинули на худсовете. Ведь носителем правды и добра должен быть народ, а не Фея-аристократка, и тем более не король и принц!

Довольно большое количество эпизодов с Мясниковой беспощадно вырезали из фильма, оставив в конечном варианте лишь несколько общих и портретных планов. Но зрители все равно остались в восторге от Феи, такой прекрасной, элегантной и восхитительной.