За что французы засудили Брижит Бардо

Культовую французскую актрису Брижит Бардо засудили за неосторожные слова.
Фото: Arnaud 25/CC BY-SA 3.0Arnaud 25/CC BY-SA 3.0
Как выяснил "Рамблер", 86-летняя звезда была приговорена к штрафу в размере пяти тысяч евро судом города Арраса на севере Франции. Оказывается, Бардо оскорбила главу Национальной федерации охотников Вилли Шраена. Причем актрису обязали выплатить еще тысячу евро Шраену в качестве возмещения убытков и тысячу евро за судебные расходы.
Дело было в статье актрисы, которую она опубликовала на сайте Фонда помощи животным еще в 2019 году. В своем тексте Бардо говорила об охотниках как "о недочеловеках отвратительной трусости" и "террористах животного мира", при этом упоминая главу федерации охотников.
Когда мужчина решил разбираться с этим в суде, актриса написала письмо, признав, что является автором этих высказываний, которые "возможно, были сделаны в сырой манере", но, как ей кажетс, отвечают "на обеспокоенность большинства французов".
Суд обязал звезду кинематографа в течение 15 дней удалить статью и все оскорбительные отрывки, заменив ее ссылкой на постановление суда. За каждый день просрочки в случае неисполнения будет грозить штраф в 100 евро.