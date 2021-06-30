За что французы засудили Брижит Бардо

Культовую французскую актрису Брижит Бардо засудили за неосторожные слова.

Фото: Arnaud 25/CC BY-SA 3.0 Arnaud 25/CC BY-SA 3.0

Как выяснил "Рамблер", 86-летняя звезда была приговорена к штрафу в размере пяти тысяч евро судом города Арраса на севере Франции. Оказывается, Бардо оскорбила главу Национальной федерации охотников Вилли Шраена. Причем актрису обязали выплатить еще тысячу евро Шраену в качестве возмещения убытков и тысячу евро за судебные расходы.

Дело было в статье актрисы, которую она опубликовала на сайте Фонда помощи животным еще в 2019 году. В своем тексте Бардо говорила об охотниках как "о недочеловеках отвратительной трусости" и "террористах животного мира", при этом упоминая главу федерации охотников.

Когда мужчина решил разбираться с этим в суде, актриса написала письмо, признав, что является автором этих высказываний, которые "возможно, были сделаны в сырой манере", но, как ей кажетс, отвечают "на обеспокоенность большинства французов".