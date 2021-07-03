"Необычные вокальные данные Рэйчел — это лишь часть ее таланта. Ее сила, интеллект и оптимизм станут неотъемлемой частью переосмысленной радости в этой классической сказке Disney".
"Ты не белая!!!!!!!! Почему ты согласилась на роль?";
"Белоснежка была белой, как сказано в сказке: «Белая, как снег, румяная, как кровь, и черноволосая». Так что я немного удивлена последним решением студии Disney. Как они собираются это обойти?";
"Им нужно будет изобрести причину, почему имя Белоснежка не связано с ее цветом кожи. Лучше пусть новую принцессу придумают".