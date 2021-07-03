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"Ты не белая": смуглую Белоснежку раскритиковали в Сети

Полина Алферова
5 часов назад
В конце июня студия Disney объявила, что главную роль в киноадаптации мультфильма "Белоснежка и семь гномов" исполнит американская актриса польско-колумбийского происхождения Рэйчел Зеглер. Съемки планируют начать в 2022 году.
Главную роль в киноадаптации мультфильма "Белоснежка и семь гномов" исполнит актриса Рэйчел Зеглер.
1/7 Главную роль в киноадаптации мультфильма "Белоснежка и семь гномов" исполнит актриса Рэйчел Зеглер.
Фото: @rachelzegler, Disney
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Она родилась в США, однако ее родители польско-колумбийского происхождения.
2/7 Она родилась в США, однако ее родители польско-колумбийского происхождения.
Фото: @rachelzegler
Рейчел Зеглер 20 лет.
3/7 Рейчел Зеглер 20 лет.
Фото: @rachelzegler
Актриса известна по главной роли в новом ремейке классического мюзикла "Вестсайдская история" от Стивена Спилберга.
4/7 Актриса известна по главной роли в новом ремейке классического мюзикла "Вестсайдская история" от Стивена Спилберга.
Фото: @rachelzegler
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На роль Белоснежки ее взяли из-за личных качеств и хорошего голоса.
5/7 На роль Белоснежки ее взяли из-за личных качеств и хорошего голоса.
Фото: @rachelzegler
Однако несмотря на красоту Зеглер и ее внешнюю схожесть с диснеевской принцессой, англоговорящие пользователи Сети раскритиковали студию за выбор актрисы.
6/7 Однако несмотря на красоту Зеглер и ее внешнюю схожесть с диснеевской принцессой, англоговорящие пользователи Сети раскритиковали студию за выбор актрисы.
Фото: @rachelzegler
В соцсетях написали, что Белоснежка не может быть смуглой.
7/7 В соцсетях написали, что Белоснежка не может быть смуглой.
Фото: @rachelzegler
Рейчел Зеглер 20 лет. Актриса известна по главной роли в новом ремейке классического мюзикла "Вестсайдская история" от Стивена Спилберга. По словам режиссера Марка Уэбба, ее взяли на роль Белоснежки из-за личных качеств и хорошего голоса:
"Необычные вокальные данные Рэйчел — это лишь часть ее таланта. Ее сила, интеллект и оптимизм станут неотъемлемой частью переосмысленной радости в этой классической сказке Disney".
Однако несмотря на красоту Зеглер и ее внешнюю схожесть с диснеевской принцессой, англоговорящие пользователи Сети раскритиковали студию за выбор актрисы. В соцсетях написали, что Белоснежка не может быть смуглой.
"Ты не белая!!!!!!!! Почему ты согласилась на роль?";

"Белоснежка была белой, как сказано в сказке: «Белая, как снег, румяная, как кровь, и черноволосая». Так что я немного удивлена последним решением студии Disney. Как они собираются это обойти?";

"Им нужно будет изобрести причину, почему имя Белоснежка не связано с ее цветом кожи. Лучше пусть новую принцессу придумают".
Актеры,Фото,Белоснежка и семь гномов,Стивен Спилберг,
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