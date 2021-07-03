В конце июня студия Disney объявила, что главную роль в киноадаптации мультфильма "Белоснежка и семь гномов" исполнит американская актриса польско-колумбийского происхождения Рэйчел Зеглер. Съемки планируют начать в 2022 году.

В соцсетях написали, что Белоснежка не может быть смуглой.

Однако несмотря на красоту Зеглер и ее внешнюю схожесть с диснеевской принцессой, англоговорящие пользователи Сети раскритиковали студию за выбор актрисы.

Она родилась в США, однако ее родители польско-колумбийского происхождения.

Однако несмотря на красоту Зеглер и ее внешнюю схожесть с диснеевской принцессой, англоговорящие пользователи Сети раскритиковали студию за выбор актрисы. В соцсетях написали, что Белоснежка не может быть смуглой.