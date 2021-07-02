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"Смешная, жесткая и убийственная": что мы знаем о Марго Робби

Елизавета Назарова
5 часов назад
Австралийская актриса Марго Робби известна своими разноплановыми ролями в кино. 2 июля ей исполняется 31 год, в связи с чем "Рамблер" рассказывает историю ее успеха.
Австралийская актриса Марго Робби известна своими разноплановыми ролями в кино.
1/8 Австралийская актриса Марго Робби известна своими разноплановыми ролями в кино.
Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
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Робби начала сниматься еще в Австралии, а потом переехала в США, чтобы начать карьеру в Голливуде.
2/8 Робби начала сниматься еще в Австралии, а потом переехала в США, чтобы начать карьеру в Голливуде.
Фото: Кадр из фильма "Тоня против всех"
Впервые е заметили после выхода фильма "Бойфренд из будущего", но настоящую мировую славу ей принесла картина "Волк с Уолл-стрит", где она сыграла вместе с Ди Каприо.
3/8 Впервые е заметили после выхода фильма "Бойфренд из будущего", но настоящую мировую славу ей принесла картина "Волк с Уолл-стрит", где она сыграла вместе с Ди Каприо.
Фото: Кадр из фильма "Отряд самоубийц"
После этого ее взяли на роль Харли Квинн в "Отряде самоубийц", так актриса подписала контракт с создателями супергеройского кино.
4/8 После этого ее взяли на роль Харли Квинн в "Отряде самоубийц", так актриса подписала контракт с создателями супергеройского кино.
Фото: Кадр из фильма "Хищные птицы"
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Актрису часто номинируют на главные премии в области кино, но она ни разу не выигрывала "Оскар", "Золотой глобус" и премию BAFTA.
5/8 Актрису часто номинируют на главные премии в области кино, но она ни разу не выигрывала "Оскар", "Золотой глобус" и премию BAFTA.
Фото: @margotrobbie
Из-за этого в Сети ее уже назвали "женской версией Ди Каприо", так как на ее счету много интересных ролей, но наградами их не оценили.
6/8 Из-за этого в Сети ее уже назвали "женской версией Ди Каприо", так как на ее счету много интересных ролей, но наградами их не оценили.
Фото: @margotrobbie
Марго Робби замужем за режиссером Томом Акерли, с которым они познакомились на съемках фильма «Французская сюита».
7/8 Марго Робби замужем за режиссером Томом Акерли, с которым они познакомились на съемках фильма «Французская сюита».
Фото: @margotrobbie
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Свадьба состоялась в 2016 году. Детей у пары нет, но СМИ известно, что звезда давно планирует беременность.
8/8 Свадьба состоялась в 2016 году. Детей у пары нет, но СМИ известно, что звезда давно планирует беременность.
Фото: @margotrobbie
Робби начала сниматься еще в Австралии, а потом переехала в США, чтобы начать карьеру в Голливуде. Впервые е заметили после выхода фильма "Бойфренд из будущего", но настоящую мировую славу ей принесла картина "Волк с Уолл-стрит", где она сыграла вместе с Ди Каприо. После этого ее взяли на роль Харли Квинн в "Отряде самоубийц", так актриса подписала контракт с создателями супергеройского кино.
Актрису часто номинируют на главные премии в области кино, но она ни разу не выигрывала "Оскар", "Золотой глобус" и премию BAFTA. Из-за этого в Сети ее уже назвали "женской версией Ди Каприо", так как на ее счету много интересных ролей, но наградами их не оценили.
Марго Робби замужем за режиссером Томом Акерли, с которым они познакомились на съемках фильма «Французская сюита». Свадьба состоялась в 2016 году. Детей у пары нет, но СМИ известно, что звезда давно планирует беременность.
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