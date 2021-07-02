Из-за этого в Сети ее уже назвали "женской версией Ди Каприо", так как на ее счету много интересных ролей, но наградами их не оценили.

Актрису часто номинируют на главные премии в области кино, но она ни разу не выигрывала "Оскар", "Золотой глобус" и премию BAFTA.

Впервые е заметили после выхода фильма "Бойфренд из будущего", но настоящую мировую славу ей принесла картина "Волк с Уолл-стрит", где она сыграла вместе с Ди Каприо.

Робби начала сниматься еще в Австралии, а потом переехала в США, чтобы начать карьеру в Голливуде.

Робби начала сниматься еще в Австралии, а потом переехала в США, чтобы начать карьеру в Голливуде. Впервые е заметили после выхода фильма "Бойфренд из будущего", но настоящую мировую славу ей принесла картина "Волк с Уолл-стрит", где она сыграла вместе с Ди Каприо. После этого ее взяли на роль Харли Квинн в "Отряде самоубийц", так актриса подписала контракт с создателями супергеройского кино.