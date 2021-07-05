«Удар мощнейший»: Михайлов о смерти Меньшова

Актёр вспомнил, как вместе с Владимиром Валентиновичем преподавал во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова (ВГИК). Со скорбью Александр Яковлевич заметил, что Меньшов был глубочайшим человеком и уникальной личностью.

Михайлов рассказал, что не сможет приехать на похороны друга. По его словам, он сейчас «повязан» под Севастополем. Что касается коронавируса, от последствий которого скончался Меньшов, Александр Яковлевич признался, что уже переболел COVID-19 перед Новым годом. Актёр пока не вакцинировался и затруднился ответить на вопрос, планирует ли делать прививку.