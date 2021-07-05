Народный артист РСФСР, лауреат премии «Оскар», владелец ордена «За заслуги перед Отечеством», режиссер и актер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни. Об этом стало известно в понедельник, 5 июля.

Он снялся более чем в сотне фильмов, но свои актерские работы воспринимал, скорее, как хобби. Главное дело его жизни – режиссура. Однако прежде чем добиться немыслимых успехов, Владимиру Валентиновичу пришлось пройти через многие трудности.

Азербайджанское детство

Владимир Меньшов родился в Баку, столице Азербайджанской ССР, в 1939 году. Его родители, Валентин Михайлович и Антонина Александровна, оба родом из Астрахани. Несмотря на абсолютно разные судьбы, они прожили много лет в счастливом браке, родив двоих детей: Владимира и его сестру Ирину. Отец Меньшова окончил мореходное училище, работал первым помощником капитана, после чего служил в НКВД. Мать же была дочерью богатого крестьянина-кулака. Опасаясь попасть под раскулачивание, она уехала из родного села и устроилась работать горничной на корабль, который следовал рейсом Баку-Иран. Там же и состоялась судьбоносная встреча с Валентином, в 1938 году они поженились.

Первые восемь лет жизни Володи прошли в солнечном Баку. Даже спустя много лет на вопрос: «Считаете ли вы Азербайджан своей родиной?» режиссер отвечал не задумываясь: «Конечно, я же здесь родился!». Он помнил, как строили Дом правительства – один из символов столицы, помнил, как поступал в первый класс. Период жизни в Азербайджане он разделял на два этапа, первый связан с рождением и детством в Баку:

«Родился я в Баку, жили мы рядом с Девичьей башней, потом переехали в дом на проспекте Нефтяников, там прожили года два. Здесь я пошел в первый класс, где проучился около недели, после чего отца перевели в Архангельск, куда мы уехали всей семьей».

Второй этап Меньшов относил уже к более зрелому возрасту: живя у тети в Баку, будущий актер и режиссер работал водолазом и готовился к поступлению на актерский факультет Школы-студии МХАТ.

«Я решил, что родные края мне помогут исполнить главную мечту – так и произошло. Баку подарил мне не только жизнь, но и исполнил мечту», – вспоминал Владимир Меньшов.

Токарь, шахтер и матрос

После окончания войны, в 1947 году, отца Владимира Валентиновича перевели на север – в Архангельск. После жаркого и солнечного Баку такие изменения казались кардинальными. Главным увлечением Вовы было чтение: сначала он зачитывался приключенческой литературой, потом перешел на классику. В 1950 году вся семья переехала на родину родителей, в Астрахань. В этот период Владимир заинтересовался кинематографом: знал наизусть все советские фильмы, читал специальную литературу. Его настолько поглотила любовь к кино, что он решил связать с ним жизнь.

Окончив школу с серебряной медалью, Меньшов пытался поступить во ВГИК, но провалил экзамены. Родители, как и многие советские люди в то время, не до конца одобряли решение сына, считая профессию актера несерьезной. Но будущий артист был настроен решительно: вернувшись из Москвы в Астрахань, он готовился к повторному поступлению и был принят в местный драматический театр, во вспомогательный состав.

Владимир был не только упрямым, но и трудолюбивым – помимо игры в театре, он работал токарем, матросом, шахтером На шахту в Воркуту он поехал вместе со своим другом Колей. По рассказам самого Меньшова, на тот момент в Воркуте был всего лишь один телеканал, и тот – городской. Услышав, о том, что начинается конкурс на место диктора новостей, Владимир долго уговаривал и подбивал своего друга поехать туда на пробы. Исход оказался, как это часто бывает, не в его пользу. На место диктора взяли Колю, а Владимиру отказали.

«По вечерам, вернувшись с шахты, я наблюдал Колю по телевизору, читавшего последние известия», – вспоминал в своих интервью Меньшов.

Несмотря на свои неудачи (ему, к тому же, не удавалось сдать экзамены для поступления целых три раза!), будущий актер не сдавался. В 1961 году он снова поехал в Москву, и на этот раз у него получилось: Владимир сумел поступить в Школу-студию МХАТ.

Дебют в кино

Обучение также давалось Меньшову непросто: педагоги часто сомневались в его таланте. Сомневался и он сам: после учебы Владимира не взяли ни в один театр, но это не погубило его веру в себя. Кстати, о вере: в школе-студии Владимир познакомился со своей будущей женой Верой Алентовой , на втором курсе они сыграли более чем скромную свадьбу. Однако вскоре им пришлось расстаться на два года: после окончания учебы Владимир уехал в Ставрополь, где был принят в труппу Ставропольского краевого драмтеатра им. Лермонтова.

В итоге Меньшов решил уйти в режиссуру и в 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры ВГИКа. В том же году, по совету самого Меньшова, его однокурсник Александр Павловский приступил к съемкам своего фильма «Счастливый Кукушкин» по рассказу Валентина Катаева «Ножи». Съемки проходили в Одессе, в этой картине Владимир дебютировал и сразу же исполнил главную роль. Фильм был награжден главным призом на киевском кинофестивале «Молодость-71». В 1971 году Меньшов принял предложение сыграть главную роль в картине «Человек на своем месте» Алексея Сахарова . С этого момента карьера актера пошла «в гору», он стал востребован. Но еще больший успех ждал его в режиссуре.

«Тебе там делать нечего», или «Оскар» вопреки

Когда Владимир Меньшов загорелся идеей срежиссировать фильм «Москва слезам не верит», профессионалы в области кино всячески пытались отговорить его от съемок. Но упрямый характер Меньшова не позволил ему отступить: картина была снята и представлена публике в кинотеатре «Россия».

«Спустя пару дней после этого я попадаю на Пушкинскую площадь – на ней стояло около тысячи человек. Я подумал, что проходит какой-то митинг. Потом приглядываюсь и понимаю, что все эти люди стоят в очереди за билетами на картину «Москва слезам не верит». Причем не на сегодняшний день и не на завтрашний. Билеты покупали на неделю вперед», – рассказывал Владимир Меньшов в интервью.

Фильм был номинирован на «Оскар» как «Лучший иностранный фильм года» и даже попал в пятерку финалистов. Владимира Меньшова пригласили на церемонию награждения, вот только дорогу он должен был оплатить сам. С просьбой Владимир Валентинович обратился к председателю госкомитета по кинематографии Филиппу Ермашу, на что ему был дан вполне твердый отказ:

«Да ты знаешь, кто там еще претендует? Куросава, Трюффо, Арминьян, Сабо. Что тебе там делать? Тратить деньги на дорогу мы не будем».

Владимир сидел у приемника и пытался поймать «Голос Америки», чтобы узнать результаты награждения, но так ничего и не понял. Не поверил он и когда 1 апреля раздался звонок с поздравлениями: «Оскар» получила «Москва слезам не верит».

Как признавался сам режиссер, для него был важен не столько «Оскар», сколько признание зрителей: если картину на протяжении десятилетий смотрят и любят, значит, это действительно хороший фильм.

В последние годы жизни Владимир Валентинович продолжал заниматься режиссурой, вовсю работал над документальным фильмом о ВГИКе и его 100-летнем юбилее. В съемках ему помогали студенты его режиссерской мастерской, которой руководит сам мэтр.