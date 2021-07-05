"Все. Все... все..."
"Я не знаю можно ли узнать человека, можно ли узнать его характер, я больше знаю его как актера и как режиссера, который был очень требовательным. Будучи уже в качестве режиссера, он очень помогал. Что-то рассказывал, что-то придумывал, что-то на ходу просто подсказывал".
"Меньшов был фигурой эпохальной абсолютно. Его картины формировали и формируют мировоззрение любого человека, для которого русский язык родной. Это потеря просто колоссальная".
"В моей памяти отложилось много, потому что Меньшов был моим лучшим другом. Надо сказать, и я был его лучшим другом. Так что для меня это огромное несчастье".
"Коронавирус забрал у нас Владимира Меньшова Блистательный актёр, выдающийся режиссёр, добрый и светлый человек, мой соратник! У нас были огромные планы по восстановлению нашей культуры. Он шёл в депутаты Госдумы вместе с нами. Увы, проклятая болезнь".
"Для меня это удар. Удар. Мощный. Хочу выразить прежде всего семье соболезнования... Он был очень корневой. Он чувствовал Россию и боль России как свою собственную... Это уровень Василия Макаровича Шукшина. Вот из этой породы люди. Очень чувствуют. А таких очень мало на сегодняшний день. Очень мало".
"Есть такое понятие "народный артист" — как актер, как Евстигнеев, Ефремов, Леонов, а есть народный режиссер. Я считаю Володю Меньшова народным режиссером. Его кино просто потрясающее, было созвучно жизни нашего народа, близко ему, и ему это было понятно, и все его картины были по-настоящему народными, пропитаны любовью, чувством, юмором, и это его отличало от остальной нашей великой российской и советской режиссуры. Но я его больше знал как педагога, мы вместе во ВГИКе трудились, и у него был курс всегда поющий, всегда звонкий, всегда такой мужской. И они вместе с супругой много сил отдавали ребятам".
"Глубокие, тонкие фильмы Владимира Валентиновича стали действительно народными. Он умел показать наш самобытный характер, судьбы нескольких поколений, истории настоящей любви и дружбы".
"Милый, родной Владимир Валентинович. Я не буду себя за его друга выдавать, но, в двух словах — не о себе, а о нем. Он сам захотел со мной познакомиться и поддержать меня — после бешеного скандала в связи с моим "Письмом товарищу Сталину". И потом мы виделись раз-два в год, всякий раз по его инициативе.
Потом он передал мне, служившему тогда на Донбассе, миллион наличкой на помощь ополчению, и был чудовищный скандал в украинских медиа в связи с этим; он реагировал на это со своей фирменной иронией — ничего не говоря, и скептическим прищуром определяя место своих хулителей.
А потом он однажды, во время очередной нашей встречи, вдруг спросил: "А что, ты партию организовал?" Я: ну да. Он, тут же: "Я к тебе приду в партию!". Я считаю доверие этого человека одним из высочайших достижений в своей жизни. Я очень его любил. Я благоговел перед ним. Он был очень красивый, поразительно остроумный и бесконечно мудрый. Настоящий русский человек".
"Это большая потеря. Ушел живой человек, живой ум, самобытный художник, блестящий актер и гениальный режиссер. Он был мне хорошим товарищем. Российское кино в очередной раз осиротело".