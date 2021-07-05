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"Российское кино вновь осиротело": звезды о Меньшове

Мария Грибова
3 часа назад
Сегодня, пятого июля, выдающийся советский кинорежиссер и актер, обладатель ряда советских, российских, международных наград и, в том числе, один из редких обладателей "Оскара" Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса. "Рамблер" приводит цитаты друзей и коллег Меньшова, которые скорбят и вспоминают о работе с ним.
Одной из первой с легендарным режиссером и актером попрощалась его дочь Юлия Меньшова, опубликовав в Instagram пост с цитатой из фильма "Любовь и голуби":
"Все. Все... все..."
Актриса Раиса Рязанова призналась, что Меньшов был требовательным и ответственным режиссером, но при этом всегда старался помогать актерам на площадке:
"Я не знаю можно ли узнать человека, можно ли узнать его характер, я больше знаю его как актера и как режиссера, который был очень требовательным. Будучи уже в качестве режиссера, он очень помогал. Что-то рассказывал, что-то придумывал, что-то на ходу просто подсказывал".
Она также рассказала, что именно благодаря Меньшову о ней узнала вся страна после фильма "Москва слезам не верит".
Режиссер и генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров назвал смерть Меньшова большой потерей для отечественного кино:
"Меньшов был фигурой эпохальной абсолютно. Его картины формировали и формируют мировоззрение любого человека, для которого русский язык родной. Это потеря просто колоссальная".
Он признался, что считал его лучшим другом:
"В моей памяти отложилось много, потому что Меньшов был моим лучшим другом. Надо сказать, и я был его лучшим другом. Так что для меня это огромное несчастье".
Свои соболезнования также выразил депутат Госдумы Сергей Миронов:
"Коронавирус забрал у нас Владимира Меньшова Блистательный актёр, выдающийся режиссёр, добрый и светлый человек, мой соратник! У нас были огромные планы по восстановлению нашей культуры. Он шёл в депутаты Госдумы вместе с нами. Увы, проклятая болезнь".
Советский и российский актер, кинорежиссер Александр Михайлов назвал Меньшова избирательным и очень тонким художником с потрясающим чувством юмора:
"Для меня это удар. Удар. Мощный. Хочу выразить прежде всего семье соболезнования... Он был очень корневой. Он чувствовал Россию и боль России как свою собственную... Это уровень Василия Макаровича Шукшина. Вот из этой породы люди. Очень чувствуют. А таких очень мало на сегодняшний день. Очень мало".
Советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинодраматург, продюсер Владимир Грамматиков отметил, что картины Меньшова были по-настоящему народными:
"Есть такое понятие "народный артист" — как актер, как Евстигнеев, Ефремов, Леонов, а есть народный режиссер. Я считаю Володю Меньшова народным режиссером. Его кино просто потрясающее, было созвучно жизни нашего народа, близко ему, и ему это было понятно, и все его картины были по-настоящему народными, пропитаны любовью, чувством, юмором, и это его отличало от остальной нашей великой российской и советской режиссуры. Но я его больше знал как педагога, мы вместе во ВГИКе трудились, и у него был курс всегда поющий, всегда звонкий, всегда такой мужской. И они вместе с супругой много сил отдавали ребятам".
Мэр Москвы Сергей Собянин также выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова на своей странице в Instagram:
"Глубокие, тонкие фильмы Владимира Валентиновича стали действительно народными. Он умел показать наш самобытный характер, судьбы нескольких поколений, истории настоящей любви и дружбы".
А писатель Захар Прилепин на своей странице в Facebook написал траурное обращение:
"Милый, родной Владимир Валентинович. Я не буду себя за его друга выдавать, но, в двух словах — не о себе, а о нем. Он сам захотел со мной познакомиться и поддержать меня — после бешеного скандала в связи с моим "Письмом товарищу Сталину". И потом мы виделись раз-два в год, всякий раз по его инициативе.

Потом он передал мне, служившему тогда на Донбассе, миллион наличкой на помощь ополчению, и был чудовищный скандал в украинских медиа в связи с этим; он реагировал на это со своей фирменной иронией — ничего не говоря, и скептическим прищуром определяя место своих хулителей.

А потом он однажды, во время очередной нашей встречи, вдруг спросил: "А что, ты партию организовал?" Я: ну да. Он, тут же: "Я к тебе приду в партию!". Я считаю доверие этого человека одним из высочайших достижений в своей жизни. Я очень его любил. Я благоговел перед ним. Он был очень красивый, поразительно остроумный и бесконечно мудрый. Настоящий русский человек".
Актер Сергей Жигунов рассказал, что с Меньшовым они встречались много раз и он счастлив, что имел возможность общаться с ним пусть даже небольшое количество времени. Он вспомнил, что последний раз видел Меньшова на острове Сахалин. Тогда Владимир поразил его широтой взглядов и "киномудростью".
По словам режиссера Вадима Абдрашитов после смерти Меньшова российский кинематограф "осиротел":
"Это большая потеря. Ушел живой человек, живой ум, самобытный художник, блестящий актер и гениальный режиссер. Он был мне хорошим товарищем. Российское кино в очередной раз осиротело".
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