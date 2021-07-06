Между "Рокки" и "Рэмбо": как Сильвестр Сталлоне дважды спасал свою карьеру

Сегодня, 6 июля, Сильвестру Сталлоне исполняется 75 лет. Его путь к успеху — типичная голливудская история Золушки. Правда, вместо хлопот по дому он чистил клетки за львами в зоопарке. Еще в 1970-е годы Слай (как его называют близкие) мечтал сниматься в кино, но его там никто не ждал. Беднягу отказались брать даже в массовку к "Крестному отцу" (1972), потому что в представлении кинематографистов он недостаточно походил на итальянца (несмотря на то, что папа Сталлоне как раз был уроженцем Апеннинского полуострова).

Фото: © Denis Makarenko/Shutterstock/FOTODOM © Denis Makarenko/Shutterstock/FOTODOM

С горя Сильвестр даже разочек снялся в порно. Однако затем он нашел решение, до которого не додумывались его конкуренты: сам придумал для себя роль и написал сценарий "Рокки" (1976) — тоже историю Золушки, только боксера. Причем черновой вариант Слай набросал буквально за четыре дня, изливая всю душу на страницы.

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Сталлоне покоряет Голливуд

Продюсеров впечатлил слог молодого дарования, после чего они стали соблазнять его финансовыми предложениями. В то время как другие актеры получают гонорары за свою экранную работу, Сталлоне сулили $350 тыс. лишь бы он не играл в фильме. Стоит отметить, что Сильвестр в те времена жил в одном доме с бомжами и влачил убогое существование. Ему даже пришлось продать свою собаку, потому что у него не было денег на еду для нее. Тем не менее студийным боссам он отвечал решительным отказом — сценарий продавался только в комплекте с ним самим.

В конечном счете пробивной актер добился своего и сыграл главную роль в "Рокки". Спортивная драма стала кассовым хитом ($250 млн по миру), а Слай — звездой. Попутно он удостоился еще и "Оскара" за лучший фильм (а также номинаций за игру и свои внезапно пробудившиеся таланты драматурга). Что характерно, итоговый гонорар Сильвестра составил скромные $23 тыс.

Сталлоне не хотел снимать продолжения, но, видимо, на всякий случай настругал целых пять частей (не считая спин-оффа про Крида!) — тут его хваленая принципиальность дала слабину. После каждого сиквела он уверял, что этот-то уж точно последний. Однако не так-то просто отправить на покой персонажа, который, по сути, является твоим экранным отражением. Бальбоа так сильно походил на своего создателя и подпитывался его взглядами и переживаниями того времени, что фанаты нередко самого Сильвестра называли не иначе как Рокки.

После первого триумфа у него проснулся интерес к режиссуре. Однако, прежде чем самолично ставить "Рокки-2" (1979), Сильвестр набил себе шишек в новой ипостаси на картине "Адская кухня" (1978). Начинающий режиссер то и дело забывал кричать "Мотор!" и "Снято!", а итогового результата закономерно стыдился. Зато в сиквеле своей боксерской саги он все сделал на ура.

Актерское дарование

Сейчас, конечно, смешно читать о том, что после "Рокки" Сталлоне считали чуть ли не новым Марлоном Брандо. Тем не менее к этой роли Слай действительно подходил максимально серьезно и даже прибегал к актерскому методу. Эта профессиональная техника предполагает разные крайности, на которые идет исполнитель ради погружения в психику своего персонажа.

В частности, в "Рокки-4" (1985) он просил Дольфа Лундгрена лупить его по-настоящему и со всей яростью — с этим Сильвестр погорячился, угодив в больницу с проблемами с сердцем. Сталлоне приводили в чувство в отделении интенсивной терапии в течение восьми дней.

В целом Сильвестр, очевидно, не гений лицедейства. Из всех актерских наград он чаще всего выигрывал "Золотую малину" (а по числу номинаций на нее он и вовсе чемпион).

Кстати, его своеобразная мимика объясняется тем, что при рождении врачи не слишком бережно извлекли малыша хирургическими щипцами, из-за чего повредился нерв. С тех пор у Слая частично парализовано лицо (губа, подбородок и часть языка). В конечном счете это стало просто еще одной из трудностей, которые Сталлоне преодолел на своем пути. Детство у него вообще было непростое: отец приковывал его наручниками за плохое поведение, а мать практиковала румпологию — науку гадания по пятой точке (это не шутка, такое действительно существует).

Несмотря на все это, Сталлоне сумел создать иконические образы, которые останутся в истории кино и массовой культуры. Если же Рокки стал отражением его сознания, то Рэмбо — подсознания, как он сам подмечал. Критики придерживались не слишком высокого мнения о творчестве Сильвестра, зато зрителям нравились такие его боевики, как "Танго и Кэш" (1989), "Скалолаз" (1993), "Разрушитель" (1993). Иногда он пытался расширять свой диапазон ролями в других жанрах (например, в "Горном хрустале" (1984) он изобразил начинающего певца кантри). Критиков эти потуги впечатляли еще меньше, и здесь с ними была солидарна и более широкая аудитория.

Слава боевикам

Неудивительно, что Сталлоне искал утешения в боевиках. В среде кинематографистов, как и во всем мире, довольно снисходительно относятся к экшен-фильмам, что Сильвестр осуждает. Он убежден — лучшие образчики этого жанра представляют собой своего рода моралите и воплощение современных мифов. По мнению Слая, без подобных эскапистских картин в индустрии не было бы возможности делать так называемые "важные драмы". Именно поэтому он требует уважения для боевиков.

Увлеченность жанром находила отражение даже в его режиссерском стиле. Если в сиквеле "Рокки" еще хватало неторопливых моментов с акцентами на характерах, то в последующих частях Сталлоне принялся сокращать хронометраж и упиваться динамичными драками.

Со второй половины 1980-х Слай составлял конкуренцию Арнольду Шварценеггеру как самая большая звезда боевиков. Однажды Арнольд обхитрил своего визави — зная, что сценарий фильма "Стой! Или моя мама будет стрелять" (1992) ужасен, пустил слух, будто бы хочет сыграть в его адаптации. Сталлоне же решил, что возьмет себе роль, на которую зарится его конкурент (тогда Сильвестр как раз пробовал себя в комедийном амплуа). Горе-комедия провалилась и осталась темным пятном в его фильмографии.

Повторное возрождение

В начале 2000-х годов дела у Сталлоне не задавались, несколько лет он и вовсе сидел без работы, а продюсеры опасались с ним связываться. Конечно, может быть, он не пропал бы: еще до того, как стать актером, сценаристом и режиссером, он рисовал абстрактную живопись (что делает и по сей день). Максимум, который ему удавалось выручить за свои художества, составляет $90 тыс. В трудные времена он пытался также выстрелить с компанией, продающей протеиновые пудинги, — империю построить не удалось, и тогда Сталлоне понял, что пора заходить с козырей.

В 2006 году он грамотно сыграл на ностальгических настроениях в массовой культуре. Конечно, в любой непонятной ситуации снимать продолжения "Рокки" или "Рэмбо" было и раньше его стратегией. Однако именно в новом миллениуме эта ставка оправдалась особенно. За очередную роль Бальбоа в спин-оффе "Крид: Наследие Рокки" (2015) он вновь получил номинацию на "Оскар" (во второй раз за одного и того же персонажа почти 40 лет спустя). Закрепил успех Сталлоне, догадавшись собрать всех престарелых звезд боевиков в трилогии-капустнике "Неудержимые".