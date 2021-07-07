Как сегодня живут актрисы из сериала «Бригада»

Сериал «Бригада» вышел на экраны 19 лет назад, в 2002 году. Для молодых актеров, которые сыграли друзей-бандитов, эта картина стала прекрасным стартом, а вот для исполнительниц женских ролей все сложилось не так уж просто.

Фото: Кадр из сериала "Бригада" Кадр из сериала "Бригада"

На главную женскую роль в «Бригаду» пригласили Екатерину Гусеву . До этого девушка уже пять лет играла в кино, но значимой была лишь ее главная роль в фильме «Змеиный источник». Продюсер Анатолий Сивушов и режиссер Алексей Сидоров хотели «снять мафию глазами матери и жены», поэтому на актрис (а особенно на Гусеву) возлагалась очень большая ответственность.

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Гусева признавалась, что целиком сценарий она не читала, не хотела вникать в перипетии бандитской саги - выбрала лишь свои эпизоды и решила играть мелодраму, чтобы очеловечить криминальную линию сюжета.

"Не вникая в ту черную жизнь, вела свою белую. Задача была сложная, потому что все-таки должна была быть гармония на экране",

- вспоминала актриса.

Кадр из сериала "Бригада"

А с гармонией были проблемы. Однажды режиссер даже пригрозил, что заменит исполнительницу главной роли, поскольку Гусева и Безруков никак не могли достичь понимания и действительно правдоподобно «сыграть любовь». Актер сразу вошел в образ героя-любовника, а Гусеву это почему-то сковывало, работать было сложно. Но в итоге роль удалась, да так, что экранную героиню Ольгу отождествляли с Екатериной Гусевой много лет.

Особенно раздражали и расстраивали актрису слухи о ее романе с Сергеем Безруковым. Между ними ничего не было, заверяла актриса, тем более, на момент съемок у каждого уже была своя семья. Еще в 1996 г. Екатерина Гусева вышла замуж за бизнесмена Владимира Абашкина , воспитывала сына и не хотела, чтобы этот экранный роман с Сашей Белым мешал ее личной жизни.

После «Бригады» Гусевой и Безрукову постоянно поступали предложения сняться в паре, но актриса отказывалась, не хотела, чтобы этот творческий союз стал «заштампованным». Только спустя три года она снова сыграла с Безруковым в картине «Есенин».

Несколько лет Екатерину Гусеву ассоциировали с «бандитской женой», но в результате роль Ольги открыла ей путь к славе. С тех пор актриса стала узнаваемой, исполнила множество ролей и давно всем доказала, что хороша в любом амплуа. По сей день она живет со своим супругом-бизнесменом, они воспитывают двоих детей - сына Алексея и дочь Анну.

Любовницу Саши Белого, Аню, сыграла 24-летняя модель, "Вице-мисс Россия" Александра Флоринская . Девушка начала свой путь к славе еще в 15 лет, семь лет проработала в модельном бизнесе, участвовала в конкурсах красоты, а потом решила поступить на актерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства. После его окончания Флоринская начала выступать на сцене Театра комедии и сниматься в кино. Ее первыми работами были роли второго плана в сериалах "Улицы разбитых фонарей-2«, »Убойная сила-2« и »Агентство НЛС".

Кадр из сериала "Бригада"

В «Бригаде» ей тоже досталась не главная роль, но она сыграла так, что надолго запомнилась и зрителям, и режиссерам. Правда, для того чтобы избавиться от «печати» роковой соблазнительницы и разлучницы с модельной внешностью потребовалось немало лет. После культовой саги Флоринской стали предлагать однотипные роли.

На сегодняшний день в фильмографии 43-летней актрисы уже более 50 ролей в детективах, мелодрамах, комедиях и боевиках. Сейчас Александра Флоринская находится на второй волне популярности и народной любви, которую ей принесла главная роль в сериале "Ивановы - Ивановы". Там она играет домохозяйку, мать состоятельного семейства Полину Сергеевну.

Замужем Флоринская была дважды. Первый раз - за однокурсником Сергеем Горобченко , который прославился после роли в криминальной драме «Бумер». У пары родился сын, но через шесть лет семья распалась. Вторым мужем актрисы стал продюсер Николай Билык, от которого артистка родила еще двоих детей.

Марии Порошиной в «Бригаде» досталась роль супруги Фила, Тамары. Она появлялась в кадре не так часто и многие зрители даже не запомнили ее, так что сага о мафии из 90-х большого успеха этой актрисе не принесла. О ней заговорили после главной роли в сериале «Всегда говори всегда», которую она получила спустя год, и главным ролям в картинах «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор».

Кадр из сериала "Бригада"

Карьера Порошиной сложилась очень удачно. Вот уже 20 лет каждый год выходит по несколько проектов с ее участием, с «бандитской женой» ее вряд ли кто-то ассоциирует. Пять лет артистка была замужем за Гошей Куценко , от которого родила дочь Полину. Брак распался из-за того, что знаменитый супруг завел интрижку на стороне, но Порошина, тем не менее, не держит на Куценко зла.

Вторым ее мужем стал актер Илья Древнов . Правда пара узаконила отношения не сразу. Сначала на свет появилась дочь Серафима, пять лет спустя – Аграфена и только тогда влюбленные дошли до ЗАГСа. В 2016 родилась третья общая дочь актеров - Глафира, а в 2108 году снова беременная Порошина подала на развод после 17 лет супружеской жизни. Оказалось, что она носит ребенка не от мужа. Долгое время ходили слухи о том, что любовником актрисы был Ярослав Бойко , с которым она играла в постановке «Неоконченный роман» и сериале «Всегда говори всегда», но сама Порошина опровергла эти домыслы, заявив, что ее новый возлюбленный живет не в России. Кто является отцом единственного сына актрисы Андрея по сей день неизвестно.

Был в «Бригаде» и еще один женский персонаж - мать Саши Белого, которую сыграла Валентина Теличкина . Многие были удивлены, что режиссер на эту роль выбрал именно Теличкину, которая обычно снималась совсем в другом кино. Актриса действительно поначалу не хотела соглашаться на роль в сериале о бандитах, но в итоге сценарий ее заинтересовал. Мама в ее исполнении получилась настолько убедительной и трогательной, что спустя три года она вновь стала экранной родительницей Безрукова в картине «Есенин».

Кадр из сериала "Бригада"