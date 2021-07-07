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«Бандитские жены»: как сегодня живут актрисы из сериала «Бригада»

Экспресс газета
3 часа назад
Сериал «Бригада» вышел на экраны 19 лет назад, в 2002 году. Для молодых актеров, которые сыграли друзей-бандитов, эта картина стала прекрасным стартом, а вот для исполнительниц женских ролей все сложилось не так уж просто.
Как сегодня живут актрисы из сериала «Бригада»
Фото: Кадр из сериала "Бригада"Кадр из сериала "Бригада"
На главную женскую роль в «Бригаду» пригласили Екатерину Гусеву. До этого девушка уже пять лет играла в кино, но значимой была лишь ее главная роль в фильме «Змеиный источник». Продюсер Анатолий Сивушов и режиссер Алексей Сидоров хотели «снять мафию глазами матери и жены», поэтому на актрис (а особенно на Гусеву) возлагалась очень большая ответственность.
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Гусева признавалась, что целиком сценарий она не читала, не хотела вникать в перипетии бандитской саги - выбрала лишь свои эпизоды и решила играть мелодраму, чтобы очеловечить криминальную линию сюжета.
"Не вникая в ту черную жизнь, вела свою белую. Задача была сложная, потому что все-таки должна была быть гармония на экране",
- вспоминала актриса.
Кадр из сериала "Бригада"
А с гармонией были проблемы. Однажды режиссер даже пригрозил, что заменит исполнительницу главной роли, поскольку Гусева и Безруков никак не могли достичь понимания и действительно правдоподобно «сыграть любовь». Актер сразу вошел в образ героя-любовника, а Гусеву это почему-то сковывало, работать было сложно. Но в итоге роль удалась, да так, что экранную героиню Ольгу отождествляли с Екатериной Гусевой много лет.
Особенно раздражали и расстраивали актрису слухи о ее романе с Сергеем Безруковым. Между ними ничего не было, заверяла актриса, тем более, на момент съемок у каждого уже была своя семья. Еще в 1996 г. Екатерина Гусева вышла замуж за бизнесмена Владимира Абашкина, воспитывала сына и не хотела, чтобы этот экранный роман с Сашей Белым мешал ее личной жизни.
После «Бригады» Гусевой и Безрукову постоянно поступали предложения сняться в паре, но актриса отказывалась, не хотела, чтобы этот творческий союз стал «заштампованным». Только спустя три года она снова сыграла с Безруковым в картине «Есенин».
Несколько лет Екатерину Гусеву ассоциировали с «бандитской женой», но в результате роль Ольги открыла ей путь к славе. С тех пор актриса стала узнаваемой, исполнила множество ролей и давно всем доказала, что хороша в любом амплуа. По сей день она живет со своим супругом-бизнесменом, они воспитывают двоих детей - сына Алексея и дочь Анну.
Любовницу Саши Белого, Аню, сыграла 24-летняя модель, "Вице-мисс Россия" Александра Флоринская. Девушка начала свой путь к славе еще в 15 лет, семь лет проработала в модельном бизнесе, участвовала в конкурсах красоты, а потом решила поступить на актерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства. После его окончания Флоринская начала выступать на сцене Театра комедии и сниматься в кино. Ее первыми работами были роли второго плана в сериалах "Улицы разбитых фонарей-2«, »Убойная сила-2« и »Агентство НЛС".
Кадр из сериала "Бригада"
В «Бригаде» ей тоже досталась не главная роль, но она сыграла так, что надолго запомнилась и зрителям, и режиссерам. Правда, для того чтобы избавиться от «печати» роковой соблазнительницы и разлучницы с модельной внешностью потребовалось немало лет. После культовой саги Флоринской стали предлагать однотипные роли.
На сегодняшний день в фильмографии 43-летней актрисы уже более 50 ролей в детективах, мелодрамах, комедиях и боевиках. Сейчас Александра Флоринская находится на второй волне популярности и народной любви, которую ей принесла главная роль в сериале "Ивановы - Ивановы". Там она играет домохозяйку, мать состоятельного семейства Полину Сергеевну.
Замужем Флоринская была дважды. Первый раз - за однокурсником Сергеем Горобченко, который прославился после роли в криминальной драме «Бумер». У пары родился сын, но через шесть лет семья распалась. Вторым мужем актрисы стал продюсер Николай Билык, от которого артистка родила еще двоих детей.
Марии Порошиной в «Бригаде» досталась роль супруги Фила, Тамары. Она появлялась в кадре не так часто и многие зрители даже не запомнили ее, так что сага о мафии из 90-х большого успеха этой актрисе не принесла. О ней заговорили после главной роли в сериале «Всегда говори всегда», которую она получила спустя год, и главным ролям в картинах «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор».
Кадр из сериала "Бригада"
Карьера Порошиной сложилась очень удачно. Вот уже 20 лет каждый год выходит по несколько проектов с ее участием, с «бандитской женой» ее вряд ли кто-то ассоциирует. Пять лет артистка была замужем за Гошей Куценко, от которого родила дочь Полину. Брак распался из-за того, что знаменитый супруг завел интрижку на стороне, но Порошина, тем не менее, не держит на Куценко зла.
Вторым ее мужем стал актер Илья Древнов. Правда пара узаконила отношения не сразу. Сначала на свет появилась дочь Серафима, пять лет спустя – Аграфена и только тогда влюбленные дошли до ЗАГСа. В 2016 родилась третья общая дочь актеров - Глафира, а в 2108 году снова беременная Порошина подала на развод после 17 лет супружеской жизни. Оказалось, что она носит ребенка не от мужа. Долгое время ходили слухи о том, что любовником актрисы был Ярослав Бойко, с которым она играла в постановке «Неоконченный роман» и сериале «Всегда говори всегда», но сама Порошина опровергла эти домыслы, заявив, что ее новый возлюбленный живет не в России. Кто является отцом единственного сына актрисы Андрея по сей день неизвестно.
Был в «Бригаде» и еще один женский персонаж - мать Саши Белого, которую сыграла Валентина Теличкина. Многие были удивлены, что режиссер на эту роль выбрал именно Теличкину, которая обычно снималась совсем в другом кино. Актриса действительно поначалу не хотела соглашаться на роль в сериале о бандитах, но в итоге сценарий ее заинтересовал. Мама в ее исполнении получилась настолько убедительной и трогательной, что спустя три года она вновь стала экранной родительницей Безрукова в картине «Есенин».
Кадр из сериала "Бригада"
Актриса называет себя «поздним человеком», но на жизнь никогда не жалуется, заявляя, что «все успела». В 35 лет она вышла замуж за московского архитектора Владимира Гудкова, спустя несколько лет родила сына. Сейчас она продолжает активно работать, несмотря на почтенный возраст, и к выбору ролей относится очень строго.
Актеры,Неоконченный роман,Змеиный источник,Бумер,Александра Флоринская,Илья Древнов,Владимир Гудков,Валентина Теличкина,Владимир Абашкин,Сергей Горобченко,Ярослав Бойко,Алексей Сидоров,Екатерина Гусева,Гоша Куценко,
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