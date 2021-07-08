Актрисы, которые так и не получили образования

Ольгу Бузову многие захейтили за выступление на сцене МХАТ им. М. Горького, но актрис без образования в кино и театре хватало во все времена. Предлагаем узнать, кто они?

Оксана Акиньшина

Маленькая Оксана , как и многие ее ровесницы, училась в модельной школе. В 90-е это было популярно среди подростков. В кино себя девочка не видела и даже не думала об этом. Однажды всех учениц заставили прийти на кастинг на фильм Сергея Бодрова «Сестры».

Акиньшина также пришла, но произвести впечатление на режиссера не пыталась. Отсутствие интереса к происходящему и естественность перед камерой привлекли внимание Сергея. Он взял Оксану на главную роль. Позже происходящее ей понравилось. Акиньшина продолжила сниматься в кино.

Мария Шукшина

Дочь известных актеров, видя профессию артистов изнутри, захотела получить другое образование. Связывать судьбу с кинематографом она не планировала. У Маши образование переводчика.

В ее случае уйти от судьбы оказалось непросто. Она пошла по стопам родителей и все-таки начала сниматься в кино.

Рената Литвинова

Одна из самых ярких актрис современности с характерными манерами и стилем. Рената никого не оставляет равнодушным. Ее любят, ненавидят, осуждают, восхищаются и обсуждают. Она – уникальная женщина, которая сумела покорить мир кино и моды.

По образованию Литвинова – не актриса. Она в свое время окончила сценарный факультет.

Фаина Раневская

Это сейчас имя Фаины вызывает трепет и благоговение. Ее считают талантливой и уникальной, охотно цитируют. А ведь когда-то Раневскую не брали в театральную школу.

Педагоги не видели в ней никакого потенциала и отказывались работать с девочкой. Лишь однажды ей удалось попасть в частное учреждение. Отучиться в школе полностью звезда не смогла. Она устроилась в театр. Времени на учебу оставалось все меньше.