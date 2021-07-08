Почему успех в кино не радовал Мулю из “Подкидыша”

Слава пришла к Петру Репнину лишь в 45 лет после выхода на экраны фильма “Подкидыш”, где он сыграл Мулю, супруга героини Фаины Раневской , но к популярности остался равнодушен и во главу угла всегда ставил вовсе не успех в профессии. О том, почему актер пересмотрел свои взгляды на жизнь, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Подкидыш" Кадр из фильма "Подкидыш"

Актером Петр Репнин мечтал стать с детства, в 21 год поступил на службу в Петроградский театр миниатюр, а после революции переехал в Москву, где поступил на курсы мастеров сценической постановки под руководством Всеволода Мейерхольда . А уже через год, с подачи учителя, стал режиссером Театра революции, однако через несколько лет оставил театральную сцену, увлекшись кинематографом.

Кадр из фильма "Подкидыш"

Сниматься в кино Петр Репнин начал в 30 лет, сначала играя не слишком заметные роли. Затем персонажи, которых воплощал актер на экране, стали более яркими, но главных среди них практически не было.

Кинокарьеру Репнина нельзя назвать фееричной: зрители чаще всего вспоминают лишь его Мулю из “Подкидыша” и врача психиатрической больнице из фильма “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика”. Тем не менее, актер сыграл в кино более 60 ролей и никогда не жалел о том, что в итоге обрушившемуся на него успеху после “Подкидыша” предпочел совершенно другую судьбу.

Когда Репнину исполнилось 44 года, он впервые стал отцом. Случилось так, что мать его дочки ушла из жизни, когда девочке исполнилось всего четыре месяца. Репнин, ни секунды не раздумывая, взял на себя все заботы о ребенке, отказавшись от предложения сестры забрать девочку на воспитание к себе. Он обожал дочку Олю, оставлял ее с няней лишь тогда, когда было необходимо отлучиться на съемки или в театр, а все свободное время проводил с ребенком. Кстати, в кино он девочку не водил, Оля долгое время не подозревала, что ее папа актер. И ее очень удивляло и пугало, когда к ним во время прогулок подходили незнакомые люди. Этот факт огорчал Репнина, поэтому слава и узнаваемость его совсем не радовали.

Кадр из фильма "кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"