Пять известных советских актрис, которые сошли с ума

Они блистали на экране, купались в любви поклонников, а потом резко пропадали из виду. Зрители не понимали, что может случиться со знаменитыми актрисами, у которых вроде бы есть все. Но недуг оказывался беспощаден к таланту.

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Татьяна Самойлова

Экспресс газета

Блистательно исполнившая роль Вероники в картине «Летят журавли» Татьяна Самойлова обрела не просто всесоюзную, но и мировую славу, ведь фильм получил приз Каннского кинофестиваля. Потом будут роли в «Неотправленном письме» и « Анне Карениной ». Всего актриса снимется в 18 лентах, но Вероника и Анна Каренина навсегда останутся самыми яркими ее образами. Несмотря на три официальных брака, Татьяна Евгеньевна всю жизнь чувствовала себя одинокой. А единственный сын затаил на мать обиду, ведь когда-то она отдала его в интернат: после развода с его отцом Самойлова постоянно ездила по стране, чтобы заработать денег на жизнь. А позже уже взрослый Дмитрий Самойлов уехал в США. Впрочем, в последние годы жизни актрисы они все же общались, пусть и редко. Но тогда она уже впустила в свою жизнь алкоголь, повлиявший на мозг. Татьяна Евгеньевна могла выйти на улицу и потеряться. Так случалось несколько раз. Находили ее в больнице – то одной, то другой. В клинике она оказалась и в день своего 80-летия – 4 мая 2014 года. Но на этот раз домой уже не вернулась.

Наталия Богунова

Экспресс газета

Ее считали одной из самых красивых и талантливых актрис советского кино. Но после знаметной роли Светланы Афанасьевны в «Большой перемене» почти перестали снимать. Уже позже откроется правда: актрисе мешал диагноз «шизофрения». Она всегда была закрытым человеком, ни с кем не дружила, поэтому о недуге почти никто не знал. Какое-то время она еще могла работать, периодически ложась в клинику.

В 1990-2000-х, когда она уже не снималась и не работала в театре, работа для нее все же находилась. Наталия не бедствовала, периодически появлялась на кинофестивалях и даже в ток-шоу. Жалела только о не сложившейся личной жизни и отсутствии детей. Но когда погибла ее мать, случайно выпав из окна, психическое состояние Богуновой ухудшилось. Пока она лежала в больнице, некие мошенники попытались присвоить себе ее московскую недвижимость. К счастью, квартиры удалось отстоять. Наталья накопила денег на заграничный отпуск и отправилась на Крит – поправить здоровье и набраться сил. Там 65-летнюю актрису и настигла смерть от инфаркта миокарда.

Екатерина Савинова

Экспресс газета

Однажды, во время очередной киноэкспедиции Екатерина купила в ближайшей деревне парное молоко. Выпила, не прокипятив, и заразилась бруцеллезом. Позже это заболевание спровоцировало шизофрению. Савинова горстями пила таблетки, продолжала по возможности работать и страшно боялась заразить сына Андрея Ташкова – ей казалось, что это может передаться мальчику. Периодически в ее голове возникали голоса, которые что-то «советовали». И однажды Савинова незаметно от родни уехала в Новосибирск к сестре.

Там она прожила почти месяц и казалось, даже пошла на поправку. Но 25 апреля 1970 года 43-летняя актриса тщательно прибралась в доме и отправилась на вокзал, где дождалась московского поезда и смело двинулась ему навстречу. Специалисты потом сказали: это было не самоубийство, а очередной приступ: вероятно, сделать так ей приказали голоса.

Александра Завьялова

Экспресс газета

Девочка из простой крестьянской семьи оказалась так талантлива, что после первых же киноролей обрела мировую славу. Ее портрет авторства знаменитого фотографа Филиппа Халсмана поместили на обложку журнала «Life». Ее приглашали на званый обед в американское посольство и доверили принять у себя дома итальянскую актрису Джульетту Мазину . Но после 35 лет ее перестали снимать – последней ролью стала Пистимея в картине «Тени исчезают в полдень».

Завьялова впала в депрессию, заперлась дома с детьми, никого не впускала в квартиру. Сердобольные соседи вызвали милицию и скорую. Александру увезли в психиатрическую лечебницу, сына отправили в интернат, дочь забрал ее отец. Пока Завьяловой не было, ее квартиру обнесли подчистую. Из клиники вернулась озлобленная, агрессивная, никому не доверяющая женщина. Приступы, когда она начинала вести себя странно, случались еще не раз. Тем не менее Завьялова дожила почти до 80 лет: за день до юбилея она скончалась от ножевого ранения. В смерти матери обвинили сына Петра, получившего восемь лет колонии.

Изольда Извицкая

Экспресс газета