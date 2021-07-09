Пять известных советских актрис, которые сошли с ума

Блистательно исполнившая роль Вероники в картине «Летят журавли» Татьяна Самойлова
обрела не просто всесоюзную, но и мировую славу, ведь фильм получил приз Каннского кинофестиваля. Потом будут роли в «Неотправленном письме» и «Анне Карениной
». Всего актриса снимется в 18 лентах, но Вероника и Анна Каренина навсегда останутся самыми яркими ее образами. Несмотря на три официальных брака, Татьяна Евгеньевна всю жизнь чувствовала себя одинокой. А единственный сын затаил на мать обиду, ведь когда-то она отдала его в интернат: после развода с его отцом Самойлова постоянно ездила по стране, чтобы заработать денег на жизнь. А позже уже взрослый Дмитрий Самойлов
уехал в США. Впрочем, в последние годы жизни актрисы они все же общались, пусть и редко. Но тогда она уже впустила в свою жизнь алкоголь, повлиявший на мозг. Татьяна Евгеньевна могла выйти на улицу и потеряться. Так случалось несколько раз. Находили ее в больнице – то одной, то другой. В клинике она оказалась и в день своего 80-летия – 4 мая 2014 года. Но на этот раз домой уже не вернулась.