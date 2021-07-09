Что посмотреть, если вы фанат Тома Хэнкса

Том Хэнкс — один из самых крепких и стабильных актеров Голливуда, который демонстрирует профессиональное мастерство в картинах самого разного уровня. А в его фильмографии (актер снимается на протяжении сорока лет) можно найти немало культовых кинолент. 9 июля актер празднует день рождения. «Рамблер» вспомнил несколько отличных фильмов с участием актера, которые стоит посмотреть.

Фото: Кадр из фильма «Новости со всего света» Кадр из фильма «Новости со всего света»

В массовой культуре имя Тома Хэнкса, прежде всего, связано со знаковыми фильмами девяностых: «Форрест Гамп», «Спасти рядового Райана» и «Зеленая миля». Однако поклонникам актера не стоит ограничивать себя этим списком.

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Вот несколько фильмов, которые также заслуживают пристального просмотра (и пересмотра). В конце концов Том Хэнкс пять раз номинировался на «Оскар» и дважды получил заветную статуэтку, не говоря уже о других престижных премиях.

«Изгой»

Что делает человека человеком? Иногда только общение с волейбольным мячиком, если ты оказываешься на необитаемом острове в результате авиакатастрофы. Менеджер Чак Ноланд не просто выживает, но и переосмысливает свою жизнь. Он погружается в глубину одиночества, которое может скрасить только воображаемый друг, переживает отчаяние и все-таки возвращается. Не только домой, но и к себе.

«Терминал»

Фильм, основанный на реальной истории, рассказывает всегда актуальную историю обычного человека, ставшего жертвой неумолимой бюрократической системы. Виктор Наворски прилетает в Нью-Йорк и узнает, что в его стране произошел переворот. Его виза аннулируется, но и вернуться домой он не может, так как все рейсы туда отменены. Так герою Хэнкса снова приходится выживать — теперь в аэропорту. Несмотря на попытки начальника службы безопасности его выжить, он находит не только работу и еду, но и друзей среди работников терминала и любовь — стюардессу Амелию.

«Чудо на Гудзоне»

Хотя актеру блестяще удаются роли обычных людей, он не менее отлично играет в биографических драмах. Например, эта картина посвящена летчику Чесли Салленбергеру. Он смог в аварийной ситуации посадить самолет прямо на воду реки Гудзон и тем самым спас 155 человек. Но у комиссии, расследующей инцидент, возникли вопросы, которые могли стоить пилоту утраты репутации и карьеры.

«Прекрасный день по соседству»

За роль в этом фильме Хэнкс получил пятую номинацию на «Оскар». Актер сыграл знаменитого американского телеведущего и проповедника Фреда Роджерса , создателя популярной детской передачи «Соседство мистера Роджерса».

«Новости со всего света»