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Самая дорогая и эффектная телевизионная актриса празднует 49-летие

Диана Товсепова
9 июля 2021
Колумбийская красавица София Вергара 10 июля празднует свое 49-летие. У этой женщины есть все — невероятная харизма, головокружительная карьера и звание одной из самых высокооплачиваемых телевизионных актрис в мире.
Сегодня София Вергара празднует 49-летие. Сейчас она невероятно красива и успешна.
1/7 Сегодня София Вергара празднует 49-летие. Сейчас она невероятно красива и успешна.
Фото: globallookpress.com
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София — одна из самых страстных и харизматичных женщин Голливуда.
2/7 София — одна из самых страстных и харизматичных женщин Голливуда.
Фото: @sofiavergara
Многие считают ее эталоном женственности.
3/7 Многие считают ее эталоном женственности.
Фото: @sofiavergara
Ее карьера могла бы вскружить голову, но она остается "простой колумбийской девочкой" со своим акцентом и невероятным юмором.
4/7 Ее карьера могла бы вскружить голову, но она остается "простой колумбийской девочкой" со своим акцентом и невероятным юмором.
Фото: @sofiavergara
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Но ее аппетитная фигура будоражит весь мир.
5/7 Но ее аппетитная фигура будоражит весь мир.
Фото: @sofiavergara
Многие советовали ей сменить цвет волос на темный, чтобы вписываться в образ латиноамериканки. Но Вергара согласилась лишь на русый.
6/7 Многие советовали ей сменить цвет волос на темный, чтобы вписываться в образ латиноамериканки. Но Вергара согласилась лишь на русый.
Фото: @sofiavergara
Сейчас количество рекламных компаний и проектов, в которых она участвует, просто зашкаливает. При этом она считается самой дорогой ТВ-актрисой в мире.
7/7 Сейчас количество рекламных компаний и проектов, в которых она участвует, просто зашкаливает. При этом она считается самой дорогой ТВ-актрисой в мире.
Фото: @sofiavergara
Эта горячая латиноамериканка родилась в простой семье католиков в Колумбии, училась на стоматолога, но как-то прогуливаясь по пляжу встретила модельного агента. Он то и рассказал девушке, что по ее лицу (и не только) плачут рекламные плакаты.
И хоть в ее семье тогда были проблемы, София взяла и уехала в США. Голливуд не сразу встретил девушку с распростертыми объятиями, но к 2002 году ей удалось получить второстепенную роль в кинокомедии «Большие неприятности». Девушку заметили и расхватали по голливудским комедиям, ситкомам и сериалам.
Популярность не заставила себя ждать. А вместе с ней и бешеная любовь зрителей к ее энергетике и восхищение идеальными формами. Даже вечерние шоу обожают звать Вергару в гости — ее особенный юмор и резкий колумбийский акцент заставляют рейтинги буквально взлетать.
К 2018 году Forbes и вовсе признал Софию самой дорогой телевизионной актрисой. У этой иммигрантки, определенно, есть, чему поучиться.
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