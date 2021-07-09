Колумбийская красавица София Вергара 10 июля празднует свое 49-летие. У этой женщины есть все — невероятная харизма, головокружительная карьера и звание одной из самых высокооплачиваемых телевизионных актрис в мире.
Эта горячая латиноамериканка родилась в простой семье католиков в Колумбии, училась на стоматолога, но как-то прогуливаясь по пляжу встретила модельного агента. Он то и рассказал девушке, что по ее лицу (и не только) плачут рекламные плакаты.
И хоть в ее семье тогда были проблемы, София взяла и уехала в США. Голливуд не сразу встретил девушку с распростертыми объятиями, но к 2002 году ей удалось получить второстепенную роль в кинокомедии «Большие неприятности». Девушку заметили и расхватали по голливудским комедиям, ситкомам и сериалам.
Популярность не заставила себя ждать. А вместе с ней и бешеная любовь зрителей к ее энергетике и восхищение идеальными формами. Даже вечерние шоу обожают звать Вергару в гости — ее особенный юмор и резкий колумбийский акцент заставляют рейтинги буквально взлетать.
К 2018 году Forbes и вовсе признал Софию самой дорогой телевизионной актрисой. У этой иммигрантки, определенно, есть, чему поучиться.