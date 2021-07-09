Колумбийская красавица София Вергара 10 июля празднует свое 49-летие. У этой женщины есть все — невероятная харизма, головокружительная карьера и звание одной из самых высокооплачиваемых телевизионных актрис в мире.

1/7 Сегодня София Вергара празднует 49-летие. Сейчас она невероятно красива и успешна. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 София — одна из самых страстных и харизматичных женщин Голливуда. Фото: @sofiavergara 3/7 Многие считают ее эталоном женственности. Фото: @sofiavergara 4/7 Ее карьера могла бы вскружить голову, но она остается "простой колумбийской девочкой" со своим акцентом и невероятным юмором. Фото: @sofiavergara Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Но ее аппетитная фигура будоражит весь мир. Фото: @sofiavergara 6/7 Многие советовали ей сменить цвет волос на темный, чтобы вписываться в образ латиноамериканки. Но Вергара согласилась лишь на русый. Фото: @sofiavergara 7/7 Сейчас количество рекламных компаний и проектов, в которых она участвует, просто зашкаливает. При этом она считается самой дорогой ТВ-актрисой в мире. Фото: @sofiavergara

Эта горячая латиноамериканка родилась в простой семье католиков в Колумбии, училась на стоматолога, но как-то прогуливаясь по пляжу встретила модельного агента. Он то и рассказал девушке, что по ее лицу (и не только) плачут рекламные плакаты.

И хоть в ее семье тогда были проблемы, София взяла и уехала в США. Голливуд не сразу встретил девушку с распростертыми объятиями, но к 2002 году ей удалось получить второстепенную роль в кинокомедии «Большие неприятности». Девушку заметили и расхватали по голливудским комедиям, ситкомам и сериалам.

Популярность не заставила себя ждать. А вместе с ней и бешеная любовь зрителей к ее энергетике и восхищение идеальными формами. Даже вечерние шоу обожают звать Вергару в гости — ее особенный юмор и резкий колумбийский акцент заставляют рейтинги буквально взлетать.