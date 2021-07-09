9 июля Екатерина Гусева отмечает свой день рождения, ей исполняется 45 лет. В отличие от многих красивых женщин, актриса не стала скрывать свой возраст и честно обозначила его хештегом в своем аккаунте. И с присущим ей чувством юмора сфотографировалась в футболке с ягодами, намекая на известную поговорку. Впрочем, она может себе это позволить — Екатерина превосходно выглядит. «Рамблер» собрал свежие фотографии знаменитости.
Екатерина ворвалась в отечественный кинематограф в компании Сергея Безрукова и других коллег по «Бригаде», хотя заявила о себе еще в «Змеином источнике», чуть ли не первом российском мистическом триллере. Но именно роль жены криминального авторитета Саши Белого принесла ей оглушительный успех и новые предложения. Однако Гусева не стала актрисой одной роли. Она с равным успехом играет как исторических героинь, так и наших современниц. Сейчас Екатерина снимается в картине «Я хочу! Я буду!».
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Кроме того, Екатерина — состоявшаяся певица. Она много лет ведет программу «Романтика романса» и играет в мюзиклах. Когда-то она сыграла главную роль в первом отечественном мюзикле «Норд-Ост», чья судьба неразрывно связана с терактом на Дубровке. Три года назад она сыграла Анну Каренину в одноименном мюзикле. Гусева стала первой российской актрисой, которую пригласили на фестиваль звёзд мюзиклов в Норвегии.
26 июня в Государственном Кремлевском Дворце Екатерина Гусева дала свой первый сольный концерт с оркестром МВД России. Кстати, там прозвучала знаменитая музыкальная заставка из «Бригады».
Несмотря на свою востребованность, актрисе удалось найти баланс между личной жизнью и карьерой. Она счастлива в многолетнем браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным. У супругов двое детей — сын Алексей и дочь Анна.
Поклонники тепло поздравили любимую актрису:
kseniyadagyeva: «Кому 45?? Максимум 25. С днем рождения Екатерина ! Вы с момента "Бригады" вообще не меняетесь, такая прекрасная красивая и обаятельная».
nikulinaanya: «Говорящая футболка! С днем рождения, Екатерина! Счастья и любви Вам на многие годы!»
kami_llaa_:«С днём рождения Вас!!! Пусть жизнь приносит только счастье, а в сердце живёт вечная любовь!!!»