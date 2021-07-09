Однако Гусева не стала актрисой одной роли. Она с равным успехом играет как исторических героинь, так и наших современниц. Сейчас Екатерина снимается в картине «Я хочу! Я буду!».

Екатерина ворвалась в отечественный кинематограф в компании Сергея Безрукова и других коллег по «Бригаде», хотя заявила о себе еще в «Змеином источнике», чуть ли не первом российском мистическом триллере.

Актриса не стала скрывать свой возраст и честно обозначила его хештегом в своем аккаунте. И с присущим ей чувством юмора сфотографировалась в футболке с ягодами, намекая на известную поговорку.

Екатерина ворвалась в отечественный кинематограф в компании Сергея Безрукова и других коллег по «Бригаде», хотя заявила о себе еще в «Змеином источнике», чуть ли не первом российском мистическом триллере. Но именно роль жены криминального авторитета Саши Белого принесла ей оглушительный успех и новые предложения. Однако Гусева не стала актрисой одной роли. Она с равным успехом играет как исторических героинь, так и наших современниц. Сейчас Екатерина снимается в картине «Я хочу! Я буду!».