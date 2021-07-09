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Как сейчас выглядит звезда «Бригады» Екатерина Гусева

Полина Алферова
1 час назад
9 июля Екатерина Гусева отмечает свой день рождения, ей исполняется 45 лет. В отличие от многих красивых женщин, актриса не стала скрывать свой возраст и честно обозначила его хештегом в своем аккаунте. И с присущим ей чувством юмора сфотографировалась в футболке с ягодами, намекая на известную поговорку. Впрочем, она может себе это позволить — Екатерина превосходно выглядит. «Рамблер» собрал свежие фотографии знаменитости.
Актриса не стала скрывать свой возраст и честно обозначила его хештегом в своем аккаунте. И с присущим ей чувством юмора сфотографировалась в футболке с ягодами, намекая на известную поговорку.
1/8 Актриса не стала скрывать свой возраст и честно обозначила его хештегом в своем аккаунте. И с присущим ей чувством юмора сфотографировалась в футболке с ягодами, намекая на известную поговорку.
Фото: @_ekaterinaguseva_
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Екатерина ворвалась в отечественный кинематограф в компании Сергея Безрукова и других коллег по «Бригаде», хотя заявила о себе еще в «Змеином источнике», чуть ли не первом российском мистическом триллере.
2/8 Екатерина ворвалась в отечественный кинематограф в компании Сергея Безрукова и других коллег по «Бригаде», хотя заявила о себе еще в «Змеином источнике», чуть ли не первом российском мистическом триллере.
Фото: Кадр из сериала "Бригада"
Однако Гусева не стала актрисой одной роли. Она с равным успехом играет как исторических героинь, так и наших современниц. Сейчас Екатерина снимается в картине «Я хочу! Я буду!».
3/8 Однако Гусева не стала актрисой одной роли. Она с равным успехом играет как исторических героинь, так и наших современниц. Сейчас Екатерина снимается в картине «Я хочу! Я буду!».
Фото: @_ekaterinaguseva_
Кроме того, Екатерина — состоявшаяся певица. Она много лет ведет программу «Романтика романса» и играет в мюзиклах.
4/8 Кроме того, Екатерина — состоявшаяся певица. Она много лет ведет программу «Романтика романса» и играет в мюзиклах.
Фото: @_ekaterinaguseva_
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Три года назад она сыграла Анну Каренину в одноименном мюзикле. Гусева стала первой российской актрисой, которую пригласили на фестиваль звёзд мюзиклов в Норвегии.
5/8 Три года назад она сыграла Анну Каренину в одноименном мюзикле. Гусева стала первой российской актрисой, которую пригласили на фестиваль звёзд мюзиклов в Норвегии.
Фото: @_ekaterinaguseva_
Екатерина Гусева в «Римской комедии» в театре им.Моссовета.
6/8 Екатерина Гусева в «Римской комедии» в театре им.Моссовета.
Фото: @_ekaterinaguseva_
Несмотря на свою востребованность, актрисе удалось найти баланс между личной жизнью и карьерой.
7/8 Несмотря на свою востребованность, актрисе удалось найти баланс между личной жизнью и карьерой.
Фото: «7 дней»/Филипп Гончаров
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Она счастлива в многолетнем браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным. У супругов двое детей — сын Алексей и дочь Анна.
8/8 Она счастлива в многолетнем браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным. У супругов двое детей — сын Алексей и дочь Анна.
Фото: «7 дней»/Филипп Гончаров
Екатерина ворвалась в отечественный кинематограф в компании Сергея Безрукова и других коллег по «Бригаде», хотя заявила о себе еще в «Змеином источнике», чуть ли не первом российском мистическом триллере. Но именно роль жены криминального авторитета Саши Белого принесла ей оглушительный успех и новые предложения. Однако Гусева не стала актрисой одной роли. Она с равным успехом играет как исторических героинь, так и наших современниц. Сейчас Екатерина снимается в картине «Я хочу! Я буду!».
Видео дня
Кроме того, Екатерина — состоявшаяся певица. Она много лет ведет программу «Романтика романса» и играет в мюзиклах. Когда-то она сыграла главную роль в первом отечественном мюзикле «Норд-Ост», чья судьба неразрывно связана с терактом на Дубровке. Три года назад она сыграла Анну Каренину в одноименном мюзикле. Гусева стала первой российской актрисой, которую пригласили на фестиваль звёзд мюзиклов в Норвегии.
26 июня в Государственном Кремлевском Дворце Екатерина Гусева дала свой первый сольный концерт с оркестром МВД России. Кстати, там прозвучала знаменитая музыкальная заставка из «Бригады».
Несмотря на свою востребованность, актрисе удалось найти баланс между личной жизнью и карьерой. Она счастлива в многолетнем браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным. У супругов двое детей — сын Алексей и дочь Анна.
Поклонники тепло поздравили любимую актрису:
kseniyadagyeva: «Кому 45?? Максимум 25. С днем рождения Екатерина ! Вы с момента "Бригады" вообще не меняетесь, такая прекрасная красивая и обаятельная».
nikulinaanya: «Говорящая футболка! С днем рождения, Екатерина! Счастья и любви Вам на многие годы!»
kami_llaa_:«С днём рождения Вас!!! Пусть жизнь приносит только счастье, а в сердце живёт вечная любовь!!!»
sitnik_nina: «Поздравляю с днем рождения, Екатерина! Счастья, любви, удачи!!! Хороших ролей!»
Актеры,Фото,Змеиный источник,Анна Каренина,Владимир Абашкин,Екатерина Гусева,МВД,
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