Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Эдуард Радзюкевич сравнил своего персонажа из "Папиных дочек" с самовлюбленным хлыщем

Слово и Дело
3 часа назад
Актер Эдуард Радзюкевич накануне собственного дня рождения дал большое интервью, в котором рассказал в том числе о создании образа Эдуарда Радуевича в комедийном сериале.
Радзюкевич оценил своего персонажа из "Папиных дочек"
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
Звезда театра и кино Эдуард Радзюкевич 11 июля празднует 56-летие. Массовому зрителю он известен по работе в юмористическом шоу "6 кадров", а также по роли предпринимателя Эдуарда Радуевича в сериале "Папины дочки".
Оказалось, что актер сам наделил своего персонажа чертами в многоэпизодной юмористической ленте, но образ директора ООО "ППП" (Праздник! Праздник! Праздник!") все-таки придумали создатели проекта.
"Мне предложили этот образ, но как его воплощал — это все я сам Они (коллеги по съемочному процессу — Прим. ред.) далеко от меня не отходили. Это все равно должен был быть глупый, в чем-то недалекий, местами самовлюбленный хлыщ", — признался в беседе с iReactor Радзюкевич.
Эдуард Радзюкевич совмещает актерскую деятельность с режиссурой и признается, что опыт игры на сцене и на съемочной площадке ему очень помогает. Благодаря нему артист находит нужный подход к тому или иному актеру и получает нужный результат в проекте.
Актеры,Папина дочка,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители