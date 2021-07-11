Радзюкевич оценил своего персонажа из "Папиных дочек"

Актер Эдуард Радзюкевич накануне собственного дня рождения дал большое интервью, в котором рассказал в том числе о создании образа Эдуарда Радуевича в комедийном сериале.

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Звезда театра и кино Эдуард Радзюкевич 11 июля празднует 56-летие. Массовому зрителю он известен по работе в юмористическом шоу "6 кадров", а также по роли предпринимателя Эдуарда Радуевича в сериале "Папины дочки".

Оказалось, что актер сам наделил своего персонажа чертами в многоэпизодной юмористической ленте, но образ директора ООО "ППП" (Праздник! Праздник! Праздник!") все-таки придумали создатели проекта.

"Мне предложили этот образ, но как его воплощал — это все я сам Они (коллеги по съемочному процессу — Прим. ред.) далеко от меня не отходили. Это все равно должен был быть глупый, в чем-то недалекий, местами самовлюбленный хлыщ", — признался в беседе с iReactor Радзюкевич.