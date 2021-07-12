Мариза Мелл — красавица с трагической судьбой

Яркая, красивая и незаслуженно забытая актриса, которая прожила насыщенную, но полную драматических событий жизнь. Когда-то она решила «не продаваться в рабство» в Голливуд и выбрала европейское кино. Возможно, именно поэтому сегодня ее имя мало кому о чем-то говорит.

БигПикча решила вспомнить непростую жизненную историю красивой актрисы, судьба которой могла сложиться совсем по-другому.

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Девочка по имени Марлен Тереза Моитци появилась на свет в Австрии в 1939 году, незадолго до начала Второй мировой. Ее воспитывала мать-одиночка, школьная учительница. Актерская игра зачаровала Марлен с самого детства: первую роль в кино будущая кинозвезда сыграла в 15 лет. Когда Марлен окончила школу, она уехала из маленького провинциального города Грац (Австрия) в Германию, где продолжила свою актерскую карьеру, снимаясь в эпизодических ролях под псевдонимом Мариза Мелл.

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В 1963 м, когда карьера уже шла в гору, Мариза попала во Франции в ужасную аварию. В течение шести часов после автокатастрофы актриса лежала без сознания, не зная о том, что чуть не лишилась правого глаза. К счастью, медикам удалось его спасти, но 24-летняя актриса на два года выпала из мира кино, потому что вынуждена была пройти ряд пластических операций. Благодаря профессионализму врачей все, что осталось у Маризы «на память» об этом ужасном происшествии, — это шрам на верхней губе.

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После выздоровления актриса переехала в Англию, где снималась в кино с британскими звездами в ролях второго плана. Это продолжалось около года, а после Мариза решила окончательно уехать в Италию, чтобы играть главные роли в многочисленных фильмах итальянского кинематографа категории В.

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В ту пору Мариза отказалась от 7 летнего контракта с Голливудом. По воспоминаниям актрисы, условия этого мудреного соглашения были изложены в толстенной книге и, несмотря на хорошую оплату, связали бы ее по рукам и ногам. Мариза тогда с издевкой заметила: «Думаю, в Голливуде я бы просила разрешения, даже чтобы просто сходить в туалет».

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В конце 60 х высокая стройная красавица австрийка с густой копной длинных волос и изумрудными глазами стала звездой итальянского кинематографа, покорив мужчин и бдительных критиков.

Актриса впервые появляется в череде возлюбленных Марчелло Мастроянни в фильме «Казанова 70» (1965) Марио Моничели, а потом смущает зрителей исполнением стриптиза в картине «Нежные синьоры» (1967) Луиджи Дзампы.

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К сожалению, добиться известности в Штатах у актрисы не получилось. В 1967 м Мариза сыграла главную роль в «многострадальном» мюзикле « Мата Хари ». Шоу планировали выпустить на Бродвее, но во время предварительного просмотра постановки в Вашингтоне появилась масса технических проблем, и продюсеры приняли решение закрыть мюзикл.

Мариза наиболее известна по роли Евы Кант во франко-итальянском криминальном боевике «Дьяболик» 1968 года, который позднее признали лучшим образцом комиксов по-итальянски.

Этот культовый фильм, основанный на серии популярных в 60 е итальянских комиксов, рассказывает о похождениях изобретательного вора по кличке Дьяболик (любимец женщин, красавчик Джон Филлип Ло) и его верной спутницы Еве (Мариза Мелл), которые ради развлечения могут украсть миллионы долларов, бесценное колье с изумрудами или тонны золота и ставят на уши как всю полицию страны, так и уважаемые министерства.

Новая королева Мариза блистала своей фактурной красотой не только в триллерах, но и в комедиях.

Для такой красивой женщины, как Мариза Мелл, среда итальянского кино 60 х и 70 х — не только работа, но прежде всего развлечение, любовь и образ жизни. Ее новым мужем стал продюсер и плейбой Пьер Луиджи Торри. Именно с ним в 1971 году она оказалась вовлечена в эпохальный скандал с ночным клубом Number One, в котором фигурировали кокаин и порнофильмы.

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В декабре 1975 года обнаженная актриса появилась на страницах итальянского издания Playboy.

В 70 е Мариза проходит через все основные жанры итальянского кино: лесби-триллер Diabolicamente sole con il delitto (1972), спагетти-вестерн «Приятель, держись от меня подальше » (1971) Микеле Лупо, народную комедию «Красивая, богатая, с небольшим физическим недостатком, ищет родственную душу» (1973) Нандо Чичеро, мистический хоррор «Пророчество» (1978) Джулио Петрони и так далее.

Во второй половине 70 х в итальянском кино появляется полар — особый жанр, ставший одним из столпов местного киноискусства. По его канонам, у женщин в фильмах имеется единственная функция, существовавшая и в американских вестернах (правда, в более ортодоксальных формах). Героиня — обязательно красавица с отличной фигурой — предназначена стать жертвой жестокости и насилия.

Не уклоняется от правил жанра и прекрасная Мариза: в фильмах «Последний черед» (1976) и «Зверь с автоматом» (1977) ее героинь терзают и насилуют.

«Зверь с автоматом» был одним из любимых фильмов Тарантино, сцены из которого он вставил в свой фильм «Джеки Браун».

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Но время идет, и красивая звезда постепенно выходит в тираж. Последние ее картины совершенно не тянут на «Оскар». В безумном фильме «Попутчики» (1980) Мариза окружена восходящими звездами эротического кино Анной Марией Риццоли и Сереной Гранди , а также будущими порнозвездами Мариной Фраезе и Моаной Поцци. В поздних комедиях «Лицеистка на море с папиной подругой» (1980) и «Докторша предпочитает моряков» (1981) слегка погрузневшая Мариза Мелл уже уступает зрительское внимание своим непринужденным и стройным коллегам.

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Кроме того, актриса появляется в двух странных фильмах, снятых Амаси Димиани, — Peccati a Venezia (1980) и «Обнаженные тела» (1983), которые были сняты при участии порнозвезд в урезанной версии для широкого проката и полной для порнотеатров. После того как актриса достигла дна, снимаясь в подобных фильмах, она решила вернуться в Австрию и посвятить себя театру и телевидению.

В 1985 году Мариза Мелл снова появляется в Италии, но на этот раз она не приводит в эротический трепет итальянских мужчин с экранов кинотеатров. Нагая, в окружении радостно совокупляющихся пар, Мариза демонстрирует свою увядшую красоту на страницах специализированных журналов. Печальный финал.

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Ее последней работой в кино стала роль в комедии «Я люблю Вену» (1991). За год до этого были опубликованы мемуары актрисы «Любовь на обложке».