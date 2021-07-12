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Актер "Клона" в тяжелом состоянии из-за COVID-19

Стелла Шмель
24 минуты назад
Бразильский актер Лусиано Шафир, известный по сериалу "Клон", находится в больнице в тяжелом состоянии. Шафир повторно заразился коронавирусом, сообщает FAMOSOS.
Актер "Клона" в тяжелом состоянии из-за COVID-19
Фото: @szafiroficial@szafiroficial
С 22 июня актер находился в реанимации и вплоть до 10 июля был подключен к аппарату ИВЛ, затем его состояние стало улучшаться.
На данный момент артист находится в отделении интенсивной терапии. Нынешнее состояние вызвано осложнениями после перенесенного COVID-19.
Осложнения, вызванные повторным заражением коронавирусом, распространились на внутренние органы, Шафиру удалили гематому и сегмент толстой кишки.
Ранее "Рамблер" писал, что МакSим вновь стало хуже.
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