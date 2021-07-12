Актер "Клона" в тяжелом состоянии из-за COVID-19

Бразильский актер Лусиано Шафир, известный по сериалу "Клон", находится в больнице в тяжелом состоянии. Шафир повторно заразился коронавирусом, сообщает FAMOSOS.

С 22 июня актер находился в реанимации и вплоть до 10 июля был подключен к аппарату ИВЛ, затем его состояние стало улучшаться.