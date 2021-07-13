Стало известно о состоянии заболевшей Алферовой

Две недели назад народную артистку России Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом. Стало известно, что актриса наконец идет на поправку. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заместителя художественного руководителя «Школы современной пьесы» Станислава Нечаева.
Как сообщили в учреждении, первое время Алферова думала, что у нее ОРВИ, поэтому отказывалась вызывать скорую помощь. Но в результате у нее диагностировали COVID-19, из-за которого актриса поступила в больницу в тяжелом состоянии.
«На сегодняшний день самый пик болезни уже пройден. Ирина Ивановна в хорошем настроении и идет на поправку»,