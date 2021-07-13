Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Стало известно о состоянии заболевшей Алферовой

Катерина Саломе
3 часа назад
Две недели назад народную артистку России Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом. Стало известно, что актриса наконец идет на поправку. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заместителя художественного руководителя «Школы современной пьесы» Станислава Нечаева.
Стало известно о состоянии заболевшей Алферовой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как сообщили в учреждении, первое время Алферова думала, что у нее ОРВИ, поэтому отказывалась вызывать скорую помощь. Но в результате у нее диагностировали COVID-19, из-за которого актриса поступила в больницу в тяжелом состоянии.
«На сегодняшний день самый пик болезни уже пройден. Ирина Ивановна в хорошем настроении и идет на поправку»,
— отметил Нечаев.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что больной раком Юдашкин перенес коронавирус.
Актеры,Ирина Алферова,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители