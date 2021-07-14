Актеры, сыгравшие одну и ту же роль в разных фильмах

Подписать контракт на несколько картин и играть одного персонажа — предел мечтаний многих актеров. К примеру, звезды Marvel соглашаются воплощать своего героя на экране во всех ближайших лентах киновселенной. А бывает иначе: актер настолько хорошо справляется, что его приглашают на ту же роль в другом фильме или его ремейке. "Рамблер" собрал несколько актеров, которым удалось сыграть одного и того же персонажа в фильмах, которые не связаны друг с другом повествованием.
Фото: Кадр из фильма "Человек-паук"Кадр из фильма "Человек-паук"
Пенелопа Крус
София, “Открой глаза” (1997) и “Ванильное небо” (2001)
Кадр из фильма “Открой глаза” (1997) / Кадр из фильма “Ванильное небо” (2001)
Мистический триллер Алехандро Аменабара стал прорывом для тогда никому неизвестной Пенелопы Крус
. В "Открой глаза" актриса сыграла роль Софии, возлюбленной главного героя, которого мучают кошмары из прошлого. Голливудских продюсеров настолько поразила игра Крус, что те предложили ей ту же самую роль в американском ремейке.
Питер Динклэйдж
Питер/Фрэнк, “Смерть на похоронах” (2007 и 2010)
Кадр из фильма “Смерть на похоронах” (2007) / Кадр из фильма “Смерть на похоронах” (2010)
До "Игры престолов" Динклейдж был актером преимущественно комедийного жанра. В британской черной комедии "Смерть на похоронах" Питер сыграл роль таинственного знакомого покойного героя, который шантажировал его родственников интимными снимками. В одноименном американском ремейке Динклэйдж сыграл того же персонажа, но под другим именем.
Жерар Депардье
Андре, “Мой отец — герой” (1991 и 1994)
Кадр из фильма “Мой отец — герой” (1991) / Кадр из фильма “Мой отец — герой” (1994)
По сюжету оригинала персонаж Депардье
отправляется на рождественские каникулы с 14-летней дочерью Веро. Правда, девушка всем рассказывает, что Андре — ее любовник, бывший уголовник и секретный агент. Американским продюсерам так понравилась французская комедия, что было решено переснимать ее в Голливуде, пригласив Депардье на ту же роль.
Дэймон Херриман
Чарльз Мэнсон, "Однажды в... Голливуде" и "Охотник за разумом" (2019)
Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде" (2019) / Кадр из сериала "Охотник за разумом" (2019)
Чарльз Менсон — американский преступник, имя которого в 2019 году мелькнуло в кино дважды. По случайному или не очень совпадению оба киновоплощения исполнил один и тот же актер Дэймон Херриман, да еще и в один и тот же год. Правда, лента Квентина Тарантино
и телесериал охватывают разные временные этапы. Сначала Херриман сыграл старого преступника в "Охотнике за разумом", а затем его молодую версию в "Однажды в... Голливуде".
Дж.К. Симмонс
Дж.Дж. Джеймсон, "Человек-паук" (2002, 2004, 2007) и "Человек-паук: Вдали от дома" (2019)
Кадр из фильма "Человек-паук" (2002) / Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома" (2019)
Зрители оригинальной трилогии с Тоби Магуайером
помнят эксцентричного и громкого Дж.Дж. Джеймсона — редактора газеты, где Питер Паркер работал фотокорреспондентом. Спустя 20 лет исполнитель роли Дж.К. Симмонс вновь вновь вернулся к роли, но теперь в цикле о Человеке-пауке с Томом Холландом
. Это сделало его первым актером, сыгравшем одного персонажа в фильмах разных комикс-вселенных (Sony и Marvel). Дж.К. Симмонс уже подписал контракт на появление в будущих картинах.