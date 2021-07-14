Актеры, сыгравшие одну и ту же роль в разных фильмах

Подписать контракт на несколько картин и играть одного персонажа — предел мечтаний многих актеров. К примеру, звезды Marvel соглашаются воплощать своего героя на экране во всех ближайших лентах киновселенной. А бывает иначе: актер настолько хорошо справляется, что его приглашают на ту же роль в другом фильме или его ремейке. "Рамблер" собрал несколько актеров, которым удалось сыграть одного и того же персонажа в фильмах, которые не связаны друг с другом повествованием.