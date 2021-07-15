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Сын Никулина рассказал, как его обманули на съемках "Бриллиантовой руки"

Стелла Шмель
56 минут назад
В звездном составе актеров "Бриллиантовой руки" оказался и сын Юрия Никулина Максим. В программе "Судьба человека" он рассказал, как ему довелось поучаствовать в съемках и в чем заключался обман.
Сын Никулина раскрыл обман на съемках "Бриллиантовой руки"
Фото: Кадр из программы "Судьба человека"Кадр из программы "Судьба человека"
Меня подозвал отец – я просто купался рядом в море – и говорит: "Иди к дяде Лене, он тебе скажет, что делать",
- рассказал он.
Оказалось, что для съемки одной из сцен нужен был мальчик. Нужно было ткнуть Миронова сачком, сказать фразу и подготовиться к толчку в воду.
Спустя четыре дубля съемочная группа отчаялась снять эту сцену, потому что юный Максим все время заранее прыгал в воду, опасаясь резкого толчка от Миронова.
Тогда Гайдай пошел на хитрость. Мальчику он сказал, что Миронов просто пробежит мимо, а Миронову дали инструкции все-таки столкнуть мальчика в воду.
А Андрею Миронову он сказал: "Бей – и посильнее". И тот пнул меня от всей души. Обида была! Обманули".
Актеры,Судьба человека,Бриллиантовая рука,Андрей Миронов,Юрий Никулин,
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