Сын Никулина раскрыл обман на съемках "Бриллиантовой руки"

В звездном составе актеров "Бриллиантовой руки" оказался и сын Юрия Никулина Максим. В программе "Судьба человека" он рассказал, как ему довелось поучаствовать в съемках и в чем заключался обман.Меня подозвал отец – я просто купался рядом в море – и говорит: "Иди к дяде Лене, он тебе скажет, что делать",- рассказал он.Оказалось, что для съемки одной из сцен нужен был мальчик. Нужно было ткнуть Миронова сачком, сказать фразу и подготовиться к толчку в воду.Спустя четыре дубля съемочная группа отчаялась снять эту сцену, потому что юный Максим все время заранее прыгал в воду, опасаясь резкого толчка от Миронова.Тогда Гайдай пошел на хитрость. Мальчику он сказал, что Миронов просто пробежит мимо, а Миронову дали инструкции все-таки столкнуть мальчика в воду.А Андрею Миронову он сказал: "Бей – и посильнее". И тот пнул меня от всей души. Обида была! Обманули".Ранее "Рамблер" писал, как Миронов напугал людей на съемках "Бриллиантовой руки".