Сын Никулина раскрыл обман на съемках "Бриллиантовой руки"

Спустя четыре дубля съемочная группа отчаялась снять эту сцену, потому что юный Максим все время заранее прыгал в воду, опасаясь резкого толчка от Миронова.

Тогда Гайдай пошел на хитрость. Мальчику он сказал, что Миронов просто пробежит мимо, а Миронову дали инструкции все-таки столкнуть мальчика в воду.