Известные российские актеры, потерявшие репутацию

Актер из известной династии вышел на сцену МХАТа, когда был еще совсем маленьким. Его происхождение не оставила ему выбора, и он тоже стал актером, как и его родители. Ефремов
стал известным театральным и киноактером, на его счету масса хороших работ. У Ефремова было много поклонников и поклонниц до тех пор, пока он не начал злоупотреблять алкоголем. Первый эпизод его зависимости проявился во время выступления в самарском театре — он вышел на сцену после большой дозы спиртного и обматерил зрителей, но тогда это ему сошло с рук. 8 июня 2020 года он спровоцировал смертельное ДТП, так как был за рулем в нетрезвом виде, по его вине погиб человек. Сейчас актер отбывает срок в колонии, вернется ли он на сцену — неизвестно.