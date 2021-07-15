Известные российские актеры, потерявшие репутацию

Репутация — очень хрупкая вещь. Сегодня ты можешь быть на вершине мира, а завтра от тебя откажутся все друзья и родные. Особенно это тяжело для поклонников, так как твой кумир может в один миг разрушить все идеалы. "Рамблер" рассказывает про известных российских актеров, которые когда-то было очень популярны, а теперь от них отвернулись все.