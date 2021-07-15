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Известные российские актеры, потерявшие репутацию

Елизавета Назарова
6 часов назад
Репутация — очень хрупкая вещь. Сегодня ты можешь быть на вершине мира, а завтра от тебя откажутся все друзья и родные. Особенно это тяжело для поклонников, так как твой кумир может в один миг разрушить все идеалы. "Рамблер" рассказывает про известных российских актеров, которые когда-то было очень популярны, а теперь от них отвернулись все.

Михаил Ефремов

Актер из известной династии вышел на сцену МХАТа, когда был еще совсем маленьким. Его происхождение не оставила ему выбора, и он тоже стал актером, как и его родители. Ефремов стал известным театральным и киноактером, на его счету масса хороших работ. У Ефремова было много поклонников и поклонниц до тех пор, пока он не начал злоупотреблять алкоголем. Первый эпизод его зависимости проявился во время выступления в самарском театре — он вышел на сцену после большой дозы спиртного и обматерил зрителей, но тогда это ему сошло с рук. 8 июня 2020 года он спровоцировал смертельное ДТП, так как был за рулем в нетрезвом виде, по его вине погиб человек. Сейчас актер отбывает срок в колонии, вернется ли он на сцену — неизвестно.

Алексей Панин

Кадр из фильма "Жмурки"
В 2000-х годах Панин был настоящей звездой российского кино. Благодаря своим актерским навыкам он смог добиться популярности и был объектом обожания многих девушек. Однако со временем ролей стало слишком мало и актер решил обратить на себя внимание публичными скандалами. О нем все чаще писали СМИ в негативном контексте: то он публично оскорблял других звезд, то появлялся на публике в нетрезвом состоянии. Все это привело к тому, что за Паниным закрепилась репутация фрика. Теперь его воспринимают не как популярного актера, а как человека с психическими проблемами.

Никита Джигурда

Джигурда начал сниматься в кино еще в 80-х годах. В основном его брали в малобюджетные проекты, которые так и не собирали большую "кассу". Вместе с актерской карьерой он начал заниматься написанием песен, но и тут у него не сложилось. для того, чтобы заработать внимание публики, Джигурда сделал из себя эпатажу знаменитость. Его узнают по внешности и по голосу, но его репутация оставляет желать лучшего. В нулевых он начал сниматься в различных телешоу, где его запоминали благодаря выходкам и ненормативной лексике. Сейчас Джигурда остается криком и высказывает свое непопулярное мнение по любому поводу.
Актеры,Видео,Жмурки,Алексей Панин,Михаил Ефремов,Никита Джигурда,РИА Новости,
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