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Бандерас снимется в пятой части «Индианы Джонса»

Lenta.ruиещё 5
8 часов назад
Испанский актер Антонио Бандерас присоединится к съемкам пятой части приключенческой киносаги «Индиана Джонс». Об этом сообщает Deadline.
Бандерас снимется в пятой части «Индианы Джонса»
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В какой именно роли 60-летний Бандерас появится в картине, пока не раскрывается. В тайне также держатся детали сюжета фильма.
Бандерас прежде всего известен по ролям в лентах Педро Альмодовара и Роберта Родригеса. У них артист снимался в таких фильмах, как «Женщины на грани нервного срыва», «Дети шпионов» и «Отчаянный».
Известно, что съемки пятой части киносаги о бесстрашном археологе начались в июне 2021 года. Отмечалось, что несколько недель спустя исполнитель главной роли Харрисон Форд получил травму, однако производство картины останавливать не стали.
Актеры,Женщины на грани нервного срыва,Отчаянный,Дети шпионов,Роберт Родригес,Антонио Бандерас,Харрисон Форд,
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