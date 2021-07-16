Бандерас снимется в пятой части «Индианы Джонса»

В какой именно роли 60-летний Бандерас появится в картине, пока не раскрывается. В тайне также держатся детали сюжета фильма.
Бандерас прежде всего известен по ролям в лентах Педро Альмодовара и Роберта Родригеса. У них артист снимался в таких фильмах, как «Женщины на грани нервного срыва», «Дети шпионов» и «Отчаянный».
Известно, что съемки пятой части киносаги о бесстрашном археологе начались в июне 2021 года. Отмечалось, что несколько недель спустя исполнитель главной роли Харрисон Фордполучил травму, однако производство картины останавливать не стали.