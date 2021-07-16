Экс-мужчину номинировали на «лучшую женскую роль»

Актриса, рожденная мужчиной, впервые номинирована на кинопремию «Эмми» за главную женскую роль.

Фото: @mjrodriguez7 @mjrodriguez7

Как выяснил "Рамблер", американская актриса ЭмДжей Родригес номинирована в категории "Лучшая женская драматическая роль". Так, ЭмДжей сыграла Бланку Родригес-Евангелисту в сериале «Поза» Райана Мерфи и Брэда Фэлчака («Американская история ужасов», «Американская история преступлений»). Шоу показывает нью-йоркскую жизнь времен взлета эпохи Дональда Трампа и жизнь ЛГБТ-сообщества.

Всех трансгендерных персонажей в сериале играют трансгендерные актеры, в том числе непрофессиональные. Это был самый большой актерский состав из транс-персон в истории кино. В 2019 году сериал «Поза» была номинирована на премию «Золотой глобус».

@mjrodriguez7

ЭмДжей Родригес начала свой транс-переход еще в 2012 году.

Артистка играла в сериалах и театральных постановках. Артистка назвала свою номинацию огромным шагом для ЛГБТ-сообщества.

«Такой момент открывает и расширяет возможности того, что произойдет в будущем. Я верю, что Академия [телевизионных искусств и наук] дает эту возможность, и их глаза более чем открыты. Да, я действительно верю, что они будут продолжать в том же духе, и чувствую, что мы будем продолжать говорить на эту тему, поощрять это, информировать и обучать людей по всему миру. Это самое главное», — сказала Родригес

Кроме того, она отметила, что это стало поворотным моментом: