Почему Светин уехал из Москвы после ссоры с Райкиным

Актер-самоучка, король эпизода, народный артист России, родившийся в Украине, одинаково любимый в двух странах и на всем постсоветском пространстве, – таким зрители запомнили Михаила Светина
. Необычная фактура, блестящее чувство юмора, ярко выраженное комедийное амплуа Светина оказались востребованными в сотне полнометражных картин разных жанров. Многие из них вошли в золотой фонд советского и российского кинематографа. Но на пути к славе артист столкнулся с немалым количеством сложностей. Подробнее – в материале «Рамблера».
Фото: Кадр из фильма «Безымянная звезда»Кадр из фильма «Безымянная звезда»
Начало пути
Миша Гольцман, то есть будущий известный комедийный актер советского кино Михаил Светин, родился в Киеве 11 декабря 1930 года. Школьные годы его отразились в биографии эпизодом с отчислением – упрямый парнишка поспорил с учителем. Спор перерос в конфликт, и Михаил оказался на улице.
В 1948 году Гольцман поступил в Киевское музыкальное училище, где полтора года учился играть на гобое, но потом сам отчислился и пошел в армию – там его взяли в военный оркестр. После армии будущий актер решил в составе оркестра (где его очень ценили) Михаил Гольцман соглашается пройти сверхсрочную службу, одновременно заканчивая музыкальное училище, а потом едет в Москву, где пытается поступить ГИТИС.
Работа у Аркадия Райкина
Но поступить в институт ему не удается, но тут на удачу его в театр миниатюр берет сам Аркадий Райкин
. Впрочем, своего везения Михаил Светин не оценил, он позволял себе делать замечания самому руководителю. Такое Райкин терпеть не стал и выставил наглеца.
В Москве Светин решил не задерживаться и рванул в провинцию, где за несколько лет успел поработать в театрах Кемерово, Пензы и Иркутска. Он не только выходил на сцену драмтеатров, но и преподавал музыку в школе. Также он несколько месяцев успел поработать в киевской оперетте. В эти годы он успел обзавестись семьей, и после рождения дочери Светланы взял свой знаменитый псевдоним.
Пъедестал славы
В 1970 году опытный талантливый актер Михаил Светин устраивается в Малый драматический театр, где служит десять лет, а потом переходит в Академический театр комедии. Там он работал до конца своих дней.
Популярность актеру, главным образом, принесло кино, его называли королем эпизода. Считалось, что фильм, где снимается Михаил Светин, не может быть плохим. Дебютировал на большом экране актера в 1973 году в 42 года в комедии «Ни пуха, ни пера », после чего от предложений режиссера не было отбоя.