Почему Светин уехал из Москвы после ссоры с Райкиным

Актер-самоучка, король эпизода, народный артист России, родившийся в Украине, одинаково любимый в двух странах и на всем постсоветском пространстве, – таким зрители запомнили Михаила Светина . Необычная фактура, блестящее чувство юмора, ярко выраженное комедийное амплуа Светина оказались востребованными в сотне полнометражных картин разных жанров. Многие из них вошли в золотой фонд советского и российского кинематографа. Но на пути к славе артист столкнулся с немалым количеством сложностей. Подробнее – в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Безымянная звезда» Кадр из фильма «Безымянная звезда»

Начало пути

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Миша Гольцман, то есть будущий известный комедийный актер советского кино Михаил Светин, родился в Киеве 11 декабря 1930 года. Школьные годы его отразились в биографии эпизодом с отчислением – упрямый парнишка поспорил с учителем. Спор перерос в конфликт, и Михаил оказался на улице.

В 1948 году Гольцман поступил в Киевское музыкальное училище, где полтора года учился играть на гобое, но потом сам отчислился и пошел в армию – там его взяли в военный оркестр. После армии будущий актер решил в составе оркестра (где его очень ценили) Михаил Гольцман соглашается пройти сверхсрочную службу, одновременно заканчивая музыкальное училище, а потом едет в Москву, где пытается поступить ГИТИС.

Работа у Аркадия Райкина

Но поступить в институт ему не удается, но тут на удачу его в театр миниатюр берет сам Аркадий Райкин . Впрочем, своего везения Михаил Светин не оценил, он позволял себе делать замечания самому руководителю. Такое Райкин терпеть не стал и выставил наглеца.

В Москве Светин решил не задерживаться и рванул в провинцию, где за несколько лет успел поработать в театрах Кемерово, Пензы и Иркутска. Он не только выходил на сцену драмтеатров, но и преподавал музыку в школе. Также он несколько месяцев успел поработать в киевской оперетте. В эти годы он успел обзавестись семьей, и после рождения дочери Светланы взял свой знаменитый псевдоним.

Пъедестал славы

В 1970 году опытный талантливый актер Михаил Светин устраивается в Малый драматический театр, где служит десять лет, а потом переходит в Академический театр комедии. Там он работал до конца своих дней.