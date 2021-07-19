За что Михаила Кононова коллеги называли диктатором

Большую популярность актеру принесли роли Нестора Петровича из фильма “Большая перемена” и космического пирата из “Гостьи из будущего”. Однако сам Кононов к первому герою относился более чем прохладно, а во второй выглядел довольно комично из-за несоответствия миловидной внешности и образа. Но многие коллеги актера утверждали, что внешность актера была весьма обманчива, а за детскими чертами лица скрывался настоящий диктатор. О причинах закрытости актера и его ожесточенности к миру читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Большая перемена" Кадр из фильма "Большая перемена"

Со школьных лет Михаил был уверен, что станет артистом, так и случилось: он закончил Щепкинское училище и поступил на службу в малый театр. Однако, близкими друзьями ни в училище, ни в театре не обзавелся. Сокурсники отмечали, что у Кононова был очень сложный характер и не стремились с ним общаться, то же говорили и коллеги по сцене.

Видео дня

Это не мешало творческой жизни артиста. Его называли самородком: в 21 год он дебютировал в кино и начал получать огромное количество предложений от режиссеров. В результате Кононов сделал выбор в пользу кино и ушел из театра.

Кадр из фильма "Начальник Чукотки"

Известность Михаилу Кононову принесли роли в фильмах “Начальник Чукотки” и “До, свидания, мальчики”, а настоящая слава обрушилась на актера после выхода на экраны фильмов “Здравствуй и прощай” и “Большая перемена”.

Кстати, на роль Нестора Петровича Михаил Кононов согласился весьма неохотно: не хотел снова появляться на экране в образе трагикомичного героя, да и в успех картины не верил. Режиссеру фильма Алексею Кореневу с трудом удалось убедить актера согласиться на роль. Говорят, позже он об этом не один раз пожалел. Сложный характер Кононова мешал работе: актер часто спорил с режиссером и актерами, часто отказывался выполнять указания режиссера, настаивая на своем видении персонажа и правильности съемок того или иного эпизода. На экране его Нестор Петрович выглядел наивным, добрым и трогательным, но за кадром от этой наивности не оставалось и следа. Коллеги называли его настоящим диктатором.

Роль Нестора Петровича стала визитной карточкой Михаила Кононова в кино, но сам актер своего мнения о фильме “Большая перемена” так и не изменил. Он считал картину довольно слабой, а своей популярностью, по его мнению, она была обязана потрясающим актерам, принявшим в ней участие.

К профессии Кононов всегда относился очень серьезно, предъявляя повышенные требования и к себе, и к коллегам. По сути, профессия была единственной отдушиной в его жизни. Многие люди, знавшие Кононова лично, отмечали противоречивость его натуры: за внешностью милого мальчика скрывался зрелый и порой ожесточенный на мир человек.

Кадр из фильма "Финист — Ясный сокол"

О причинах, из-за которых Кононов закрылся от мира, по его собственным словам “как шкаф”, он предпочитал не распространяться. Но тайное всегда становится явным. В жизни актера случилась семейная трагедия. У Михаила были всегда очень сложные отношения с матерью, которая была с сыном ужасно холодна. А когда Кононову исполнилось 30 лет, сделала ему “подарок”, лишив себя жизни прямо в день его рождения. Именно после этого актер закрылся, перестал общаться с друзьями и потерял всякое доверие к миру.

Между тем, карьера Кононова шла в гору. Он продолжал получать много предложений, несмотря на его сложный характер. Так продолжалось до середины 1980-х годов. Перемены, которые начали происходить в мире кино в то время, были не по душе Кононову. Он начал отказываться от многих предложений, не желая принимать участие в низкопробных, по его мнению, фильмах. Из-за своей принципиальности вскоре Кононова режиссеры начали забывать, снимался он уже не так часто.