Как сейчас выглядят актеры «Голубой лагуны»

В 1980 году на экраны вышел фильм "Голубая лагуна", где главные роли сыграли Брук Шилдс и Кристофер Аткинс . Картина моментально получила успех у зрителей. Фильм был номинирован на "Оскар", но так его и не получил.

При этом критики и значимые люди в киноиндустрии отмечали, что ленты была прорывной для того времени, несмотря на то, что это была экранизация.

По сюжету, мальчик и девочка попадают на остров вместе со старым судовым поваром после крушения корабля. Мужчина учит их выживать, но потом погибает. Мальчик и девочка вырастают и создают семью на острове, а свое существование оставляют в тайне от посторонних глаз.

Актриса Брук Шилдс снялась в картине, когда ей был 14 лет. За эту роль она получила награду "Золотая малина", но именно "Голубая лагуна" способствовала росту ее популярности. Вторую главную роль сыграл Кристофер Аткинс, на момент съемок ему было 19 лет. Выход фильма тоже принес ему известность: он начал появляться на обложках журналов, но поклонницы ценили его внешность, а не актерский талант. "Рамблер" рассказывает, как сейчас живут актеры, сыгравшие главные роли в "Голубой лагуне".

Брук Шилдс

Карьера девочки не задалась с детства. Она начинала работать как модель еще ребенком. В 10 лет по согласию матери она снялась в фотосессии для Playboy. В 80-х она стала самой молодой моделью, которая когда-либо появлялась на обложке Vogue. Уже к 16 годам она была одной из самых узнаваемых моделей в мире.

После выхода "Голубой лагуны" ее популярность начала расти. Она продолжала работать в качестве модели, и теперь ее начали приглашать в кино и сериалы. Наиболее известной ее работой является шоу "Непредсказуемая Сьюзан". Однако, эти две картины так и остались самыми известными в ее карьере. остальных случаях она появлялась в кино только в качестве камео или в эпизодических ролях.

Брук Шилдс вышла замуж за американского сценариста Криса Хенчи , с которым познакомилась на съемках "Непредсказуемой Сьюзан", супруги воспитывают двоих детей.

Кристофер Аткинс

Роль Ричарда в "Голубой лагуне" до сих пор остается самой успешной у Аткинса. Она подарила ему недолгую славу и карьеру в моделинге. После своего дебюта он продолжил сниматься в кино, но его игра оставляла желать лучшего и он потерпел полный провал. После этого он несколько лет играл роль второго плана в американской мыльной опере, а потом все стало еще хуже. Аткинс появлялся только в низкобюджетных фильмах, где играл эпизодические роли.