Как бы выглядели герои “Бриллиантовой руки” в наши дни

Фильм "Бриллиантовая рука" вышел в 1969 году и остается одним из лучших советских фильмов того времени. Леонид Гайдай снял очередную шедевральную комедию, которая актуальна по сей день. Тогда он собрал актерский состав, который на долгие годы остался в памяти зрителей. А как бы они выглядели, если бы их подбирали по современным стандартам красоты? Смотрите в галерее "Рамблера".