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Как бы выглядели герои “Бриллиантовой руки” в наши дни

Мария Каткова
1 час назад

Фильм "Бриллиантовая рука" вышел в 1969 году и остается одним из лучших советских фильмов того времени. Леонид Гайдай снял очередную шедевральную комедию, которая актуальна по сей день. Тогда он собрал актерский состав, который на долгие годы остался в памяти зрителей. А как бы они выглядели, если бы их подбирали по современным стандартам красоты? Смотрите в галерее "Рамблера".

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Андрей Миронов (Геннадий Козодоев).
2/7 Андрей Миронов (Геннадий Козодоев).
Фото: FaceApp
Юрий Никулин (Семен Горбунков).
3/7  Юрий Никулин (Семен Горбунков).
Фото: FaceApp
Анатолий Папанов (Лелик).
4/7 Анатолий Папанов (Лелик).
Фото: FaceApp
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Нина Гребешкова (Надежда Горбункова).
5/7 Нина Гребешкова (Надежда Горбункова).
Фото: FaceApp
Светлана Светличная (Анна).
6/7 Светлана Светличная (Анна).
Фото: FaceApp
Нонна Мордюкова (Управдом).
7/7 Нонна Мордюкова (Управдом).
Фото: FaceApp

Герои любимого советского фильма сильно преобразились. Теперь у них есть пухлые губы, точеные скулы, большие глаза, а у девушек — большое количество макияжа на лице.

Актеры,Фото,Бриллиантовая рука,Леонид Гайдай,
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