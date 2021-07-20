“Выл от боли”: как Борис Невзоров пережил убийство жены

Прошло 26 лет с момента, когда жена Бориса Невзорва была найдена убитой. Так как тело обнаружил муж, полиция подозревала в том числе и его. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Фото: кадр из фильмакадр из фильма
Актрису Анастасию Иванову
дважды ударили ножом и задушили удавкой. Следователи предположили, что девушка знала своего убийцу и ждала его с накрытым столом. Лишь одна улика помогла раскрыть преступление спустя много лет.
Отпечатки обуви преступника нашли в картотеке Красноярска. Оказалось, следы принадлежали Сергею Пересветову. В молодости он был судим за убийство за убийство актрисы. Отсидев десять лет, он вышел на свободу и перебрался в Москву.
Мужчина производил впечатление интеллигента, обожал театр и имел много друзей из творческой среды. По версии следствия, убийца пришел к жертве, чтобы помянуть годовщину смерти общего товарища.
Однако суд над виновником так и не состоялся. Его зарезал 13-летний сын любовницы. Подросток вступился за маму во время ссоры и 17 раз ударил мужчину ножом.
С тех пор Борис Невзоров
уже четырежды женился, но до сих пор в интервью признается, что время не лечит. Боль утраты преследует его. В то время он уходил подальше от людей "и в прямом смысле слова выл на луну от боли и чувства несправедливости". Ведь изначально в убийстве подозревали именно его".