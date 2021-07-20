Как девочка Наташа стала скандальной звездой в США

За одной из самых ярких звезд Голливуда 1960-х годов, Натали Вуд
, прочно закрепилось прозвище “королева скандалов”. О непростом характере актрисы говорили ничуть не меньше, чем о ее таланте и красоте. О том, как девушке с русскими корнями удалось покорить Голливуд и как закатилась ее счастливая звезда, читайте в материале “Рамблера”.
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Родители будущей актрисы, переехавшие за границу из России после революции, дали дочери имя Наташа. Родилась она в Сан-Франциско и первую свою роль сыграла в кино в четыре года. Правда фамилию Захаренко отец Наташи посчитал неблагозвучной для кино и в титрах девочка упоминалась как наталья Гурдина. Но уже через три года, когда Наташе исполнилось семь лет, у нее появился псевдоним, который остался с ней на всю жизнь. Наташа Захаренко превратилась в Натали Вуд. Под этим именем ее и узнали во всем мире.
Натали снималась очень много и была очень успешна: к возрасту 18 лет она снялась в 25 фильмах, а после картины “Вестсайдская история” ее назвали второй Элизабет Тейлор
. Предложения от режиссеров сыпались, как из рога изобилия, Натали Вуд была настоящей голливудской звездой и снималась со звездами первой величины: Джеймсом Дином, Фрэнком Синатрой, Робертом Вагнером
. За последнего в 1957 году Натали вышла замуж.
Стать женой Вагнера актриса мечтала с детства: актер был ее кумиром. И вот, спустя годы, ее желание осуществилось. Правда, брак сложно было назвать удачным, супруги прожили вместе всего четыре года и развелись. Причиной стала неверность с обеих сторон.
Именно после развода Натали Вуд окрестили “королевой скандалов”: актриса, лишившись мужа, пустилась во все тяжкие. У нее было множество романов, она пристрастилась к алкоголю и часто устраивала дебоши. Вуд не прощала обид: многие ее обидчики после конфликтов с ней лишались карьеры.
В 1972 году Натали вновь сошлась с бывшим мужем, но доверять всецело ему уже не могла. И Вуд, и Вагнер частенько баловались спиртными напитками, в их доме не утихали скандалы.
Карьера Натали Вуд пошла на спад: режиссеры все чаще отказывались работать со своенравной звездой, которая к тому же была зависима от алкоголя.
А в 1981 году мир потрясло неожиданное известие: Натали Вуд погибла. Обстоятельства ее смерти остались невыясненными. 30 ноября рыбаки нашли тело актрисы возле берега. Накануне Натали вместе с мужем отправились кататься на яхте, с которой, как предположили, ночью, поскользнувшись, упала в воду. При этом, как утверждали полицейские, скорее всего она ударилась головой о борт и потеряла сознание. Версия была вполне логичной и официальной причиной гибели Натали Вуд объявили несчастный случай.
Стоит отметить, что выдвигались и другие версии гибели актрисы: чаще всего звучало предположение о насильственной смерти, но доказательств этого не было. В 2011 году расследование обстоятельств гибели звезды вновь возобновили. Никаких новых улик, конечно, найдено не было, но теперь официальной причиной гибели актрисы стали “невыясненные обстоятельства”. Тайна смерти Натали Вуд до сих пор не раскрыта.