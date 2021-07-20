Как девочка Наташа стала скандальной звездой в США

За одной из самых ярких звезд Голливуда 1960-х годов, Натали Вуд , прочно закрепилось прозвище “королева скандалов”. О непростом характере актрисы говорили ничуть не меньше, чем о ее таланте и красоте. О том, как девушке с русскими корнями удалось покорить Голливуд и как закатилась ее счастливая звезда, читайте в материале “Рамблера”.

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Родители будущей актрисы, переехавшие за границу из России после революции, дали дочери имя Наташа. Родилась она в Сан-Франциско и первую свою роль сыграла в кино в четыре года. Правда фамилию Захаренко отец Наташи посчитал неблагозвучной для кино и в титрах девочка упоминалась как наталья Гурдина. Но уже через три года, когда Наташе исполнилось семь лет, у нее появился псевдоним, который остался с ней на всю жизнь. Наташа Захаренко превратилась в Натали Вуд. Под этим именем ее и узнали во всем мире.

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Натали снималась очень много и была очень успешна: к возрасту 18 лет она снялась в 25 фильмах, а после картины “Вестсайдская история” ее назвали второй Элизабет Тейлор . Предложения от режиссеров сыпались, как из рога изобилия, Натали Вуд была настоящей голливудской звездой и снималась со звездами первой величины: Джеймсом Дином, Фрэнком Синатрой, Робертом Вагнером . За последнего в 1957 году Натали вышла замуж.

Стать женой Вагнера актриса мечтала с детства: актер был ее кумиром. И вот, спустя годы, ее желание осуществилось. Правда, брак сложно было назвать удачным, супруги прожили вместе всего четыре года и развелись. Причиной стала неверность с обеих сторон.

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Именно после развода Натали Вуд окрестили “королевой скандалов”: актриса, лишившись мужа, пустилась во все тяжкие. У нее было множество романов, она пристрастилась к алкоголю и часто устраивала дебоши. Вуд не прощала обид: многие ее обидчики после конфликтов с ней лишались карьеры.

В 1972 году Натали вновь сошлась с бывшим мужем, но доверять всецело ему уже не могла. И Вуд, и Вагнер частенько баловались спиртными напитками, в их доме не утихали скандалы.

Карьера Натали Вуд пошла на спад: режиссеры все чаще отказывались работать со своенравной звездой, которая к тому же была зависима от алкоголя.

А в 1981 году мир потрясло неожиданное известие: Натали Вуд погибла. Обстоятельства ее смерти остались невыясненными. 30 ноября рыбаки нашли тело актрисы возле берега. Накануне Натали вместе с мужем отправились кататься на яхте, с которой, как предположили, ночью, поскользнувшись, упала в воду. При этом, как утверждали полицейские, скорее всего она ударилась головой о борт и потеряла сознание. Версия была вполне логичной и официальной причиной гибели Натали Вуд объявили несчастный случай.